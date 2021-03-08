Бывшая жена Богдана рассказала, как он ее завоевывал и почему они расстались

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08.03.2021, 12:26, Новости дня
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Брак 28-летней участницы шоу “Холостяк” на СТБ Анны Богдан с бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Богданом длился полтора года. Об этом она рассказала 5 марта в первом выпуске нового сезона шоу во время знакомства с главным героем проекта Михаилом Заливако. 

По словам Анны Богдан, чтобы ее завоевать, будущий супруг организовал полет на воздушном шаре, запускал салюты и вместе с ней путешествовал за границей. Участница проекта отметила, что в отношениях с Богданом узнала, как это плакать от счастья.

Она призналась, что их свадьба состоялась спустя полтора года после знакомства и прошла на Бали. Анна Богдан сообщила, что после регистрации брака их отношения не сложились и она стала инициатором развода. 

Бывшая жена Богдана отметила, что на момент расставания была сильно разочарована своим избранником.

Участница шоу не сообщила, в какой период своей жизни состояла в отношениях с Богданом.

До весны 2019 года супругой Богдана была Ольга Богдан. У пары есть четверо дочерей. Семейные отношения с участницей нового сезона шоу “Холостяк” чиновник не афишировал. 

Премьера первого выпуска нового сезона шоу “Холостяк” на СТБ состоялась 5 марта. Помимо Анны Богдан, за сердце главного героя проекта Заливако будут бороться еще 28 девушек.

Первый сезон украинского шоу “Холостяк” на СТБ состоялся 10 лет назад. По сценарию, главный герой шоу ходит на свидания с девушками-участницами, количество которых уменьшается после каждого выпуска. В финале герою предстоит выбрать одну из двух оставшихся претенденток на его сердце. Бессменным ведущим шоу является Григорий Решетник. Проект снимается на основе американского шоу The Bachelor.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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