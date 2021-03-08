В Южной Корее расследовали смерть восьми человек после вакцинации препаратом AstraZeneca

08.03.2021, 12:26, Новости дня

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В Южной Корее появились предварительные результаты расследования восьми летальных случаев после прививки вакциной производства британской фармацевтической компании AstraZeneca. Связи между вакцинацией и смертями не нашли, пишет Reuters 8 марта со ссылкой на данные директора Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) Чон Ын-Кена.

Медики расследовали смерть восьми человек с сопутствующими заболеваниями, у которых наблюдались побочные реакции после получения вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca. Во время исследования инцидентов не нашлось доказательств того, что больные умерли от прививок, заявила директор KDCA.

Южная Корея начала вакцинацию жителей и работников домов престарелых и других лиц из групп риска в конце февраля, по состоянию на 7 марта почти 317 тысяч человек получили первые дозы вакцины, отметило агентство.

Пожилым людям в возрасте 65 лет и старше не вводили вакцину AstraZeneca. Местные органы здравоохранения сочли необходимым получить дополнительные данные, чтобы подтвердить ее эффективность для этой возрастной группы. В понедельник, 8 марта, Чон сказал, что группа экспертов рекомендовала сделать прививку пожилым людям и что KDCA скоро примет окончательное решение.

Министерство по безопасности продуктов и лекарственных средств Южной Кореи одобрило применение вакцины от COVID-19 AstrаZeneca 10 февраля.

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Использование вакцины против коронавируса одобрили Индия, Мексика, Бразилия. Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза. В этот же день поставки вакцины на территории ЕС одобрила Еврокомиссия. Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом против коронавируса, рекомендованным для использования и разрешенным для поставок в Евросоюзе. Ранее ЕМА разрешило применение американских вакцин производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

В агентстве отметили, что клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Эффективность вакцины установлена на уровне около 60%.

По данным агентства Bloomberg, в мире на 8 марта сделали уже более 304 млн прививок от коронавируса. Лидерами по количеству введенных доз являются США, Китай и Евросоюз.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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