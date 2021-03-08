 

Пионтковский: В Вашингтоне обсуждается получение Украиной статуса главного союзника США не члена НАТО

08.03.2021, 12:26, Новости дня
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В Вашингтоне обсуждается вопрос предоставления Украине статуса союзника США. Об этом живущий в США российский политолог Андрей Пионтковский сообщил 6 марта в эфире радиостанции “Эхо Москвы”.

– Задача №1 сейчас для американцев – не допустить дальнейшей агрессии [президента России Владимира] Путина в Украине, а в весьма вероятном случае этого продвижения продемонстрировать ему, как минимум, весь тот набор так называемых адских санкций, которые давно обсуждаются в Вашингтоне. В общем, даже этим дело не ограничится. Фактически сейчас обсуждает вопрос (и он будет принят в самое ближайшее время) о получении Украиной статуса Major Non-NATO Ally (главный союзник Соединенных Штатов не член НАТО), – сказал он.

Политолог отметил, что Соединенные Штаты не могут “охватить все”, поэтому вынуждена концентрироваться на вопросах своей безопасности.

– Вот [президент США Джо] Байден все время подчеркивает, что поведение Путина (и прежде всего в Украине) – это угроза и угроза безопасности Соединенным Штатам. И как раз сейчас, когда рухнула вот эта концепция московская вталкивания Лугандонии как раковой опухоли в тело Украины и тем самым покорения всей Украины, когда Украина категорически отказалась играть в этот трюк с фальшивым восстановлением территориальной целостности, Москва готова прибегнуть к другим методам, потому что цели покорения Украины, подчинения ее своим интересам не осталось, – объяснил Пионтковский.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.



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