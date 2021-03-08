“Думаю, это начало”. Мендель прокомментировала санкции США против Коломойского и рассказала, могут ли наложить на него ограничения в Украине

08.03.2021, 12:26, Новости дня

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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что санкции, которые США ввели против украинского бизнесмена Игоря Коломойского, – это только начало. Такое мнение она высказала в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман.

Журналистка напомнила, что на прошлой неделе Мендель написала колонку для американского аналитического центра Atlantic Council, в которой отметила, что “Зеленский готов бросить вызов влиянию украинских олигархов повсюду: от энергетического и банковского секторов до политики и медиа”. Бацман предположила, что после этих слов “у некоторых людей участился пульс”.

“Ну, наверное”, – согласилась Мендель.

Журналистка уточнила, стоит ли после этого кому-то из олигархов начинать опасаться.

“Это хороший вопрос, четкий очень, но я не буду на него отвечать четко, потому что будущее никто не пишет. Но еще на своей пресс-конференции 20 мая президент сделал намек на то, что некоторые телеканалы должны бы позаботиться о чистоте своего финансирования и чистоплотности своей журналистики. Это был май 2020 года, а санкции против них ввели в конце января 2021 года. Все это время никто не сидел сложа руки, а искали определенные доказательства. Бесполезно искать инструмент санкций, который нас может подставить под вопрос демократии и свободы слова и не иметь каких-то доказательств, – ответила Мендель. – Смотри, что я имела в виду [в колонке]. Меньше двух лет прошло, у нас произошел удар по трем очень известным людям, которые представляют огромные финансовые группы, которые сделали свое состояние на государственном бюджете, налогах – на том, за что должны жить украинцы. Такого не делал никто”.

Мендель назвал этих людей: кум президента РФ, народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук, бизнесмены Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский.

“По Коломойскому ты имеешь в виду, что ударили Штаты?” – уточнила Бацман.

“Нет, почему? Штаты – это пока довольно… Да, санкция определенная, которая является больше символической и показывает, что у них есть доказательства его коррупции, поскольку там звучит четко слово “коррупция”. Я думаю, что это не конец. Думаю, это начало”, – сказала Мендель и напомнила, что в Украине трем бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка”, который ранее принадлежал Коломойскому, объявили подозрение в растрате 137 млн грн.

Бацман уточнила, стоил ли ожидать украинских санкций против Коломойского.

“Ну, посмотрим”, – сказала Мендель, но не стала отвечать на уточняющие вопросы.

Она не дала прямого ответа на вопрос, сможет ли Украина выдать бизнесмена США, где против него ведется расследование.

“Посмотрим, – ответила Мендель. – Я же не гадалка… Будет как будет… Мы же стоим за интересы и государства, и каждого украинца”.

Бацман спросила, когда стоит ожидать новостей по этой теме.

“Я же не гадалка. Я никому сейчас не угрожаю и не собираюсь идти против кого-то и рассказывать какие-то вещи, которые можно интерпретировать по-разному. Просто давайте смотреть, как будут развиваться дела”, – сказала Мендель.

Интервью с Мендель выйдет сегодня на YouTube-канале “Алеся Бацман”. Трансляция начнется в 18.00

5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях Соединенных Штатов против Коломойского. Ему, его жене и детям запрещен въезд в США.

Офис президента Украины поблагодарил США “за поддержку деолигархизации”.

Коломойский входит в десятку богатейших украинцев. Журнал “Forbes Украина” в 2020 году оценивал его состояние в $1 млрд (восьмое место в списке самых богатых), журнал НВ – в $1,18 млрд (шестое место).



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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