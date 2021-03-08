 

“Ой, а с пальцами на ноге что?”, “Усы темные?”, “Стала блондинкой?”. Каменских показала утреннее фото

08.03.2021, 12:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская певица Настя Каменских (NK) 7 марта в Instagram поделилась снимком, сделанным утром. Она позировала в постели со своей собакой Мими. 

“Утро девочек”, – написала она.

Певица показала, как сонная подходит к зеркалу, вместе с собакой делает утреннюю пробежку, стоит в планке, готовит овсянку и ест ее, а также изучает испанский язык.

“Мое утро за 30 секунд”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подписчики отреагировали на ролик.

“Настя, у вас что, усы темные?” – спросила oksana_maltseva56.

“А что, Настя стала блондинкой с белыми милыми кудряшками?” – спросил alexandrbodriev.

“Вы так похожи”, – отметила valentinka6410.

“Точно одно лицо”, – заявила elena.zhitnik.1.

“Ой, а с пальцами на ноге что?” – спросила smimikati.

“Красивые ножки”, – написал turkiop44110.

Настя Каменских стала известной, выступая с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / Павел Латушко: Кремлю нужно задуматься о последствиях поддержки Лукашенко

04.02 / Белый дом сообщил о решении Байдена объявить о завершении наступательных операций в Йемене

13.11 / Путин отметил рост популярности внутреннего туризма в России

30.06 / Стало известно, что Трамп оскорблял Меркель в беседах по телефону

25.08 / В Индии презентовали аналог Mercedes G-Class

29.01 / Компания Spotify запатентовала технологию распознавания эмоций

20.07 / Путин объяснил данные десантным кораблям в Керчи названия

12.12 / Вирусолог опроверг опасный миф о коронавирусе

23.12 / В РФ объяснили отставку правительства Молдавии

29.09 / Конфликт в Нагорном Карабахе. Пашинян призвал Меркель “обуздать” позицию Турции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска