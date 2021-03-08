“Ой, а с пальцами на ноге что?”, “Усы темные?”, “Стала блондинкой?”. Каменских показала утреннее фото

08.03.2021, 12:26, Новости дня

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Украинская певица Настя Каменских (NK) 7 марта в Instagram поделилась снимком, сделанным утром. Она позировала в постели со своей собакой Мими.

“Утро девочек”, – написала она.

Певица показала, как сонная подходит к зеркалу, вместе с собакой делает утреннюю пробежку, стоит в планке, готовит овсянку и ест ее, а также изучает испанский язык.

“Мое утро за 30 секунд”, – написала она.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подписчики отреагировали на ролик.

“Настя, у вас что, усы темные?” – спросила oksana_maltseva56.

“А что, Настя стала блондинкой с белыми милыми кудряшками?” – спросил alexandrbodriev.

“Вы так похожи”, – отметила valentinka6410.

“Точно одно лицо”, – заявила elena.zhitnik.1.

“Ой, а с пальцами на ноге что?” – спросила smimikati.

“Красивые ножки”, – написал turkiop44110.

Настя Каменских стала известной, выступая с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа

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