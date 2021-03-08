Угроза ядерной войны: Аналитик NI предупредил США о тяжелых последствиях ракетного удара по России

08.03.2021, 12:22, Разное

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The National Interest обнародовало возможные итоги вооруженного конфликта Вашингтона и Москвы. Аналитик американского издания предупредил Белый дом о тяжелых последствиях ракетного удара по России.

Военные обозреватели The National Interest оценили возможные результаты ракетного противостояния РФ и США. В современных условиях многополярного мира Белый дом стремится вернуть себе доминирующее положение во всех сферах жизни. Гибридная борьба Соединенных Штатов за мировое господство заключается как в навязывании странам-партнерам санкций против неугодных политических режимов, так и прямую разработку стратегий войны.

Однако эксперты международных отношений и сферы вооружений категорически не советуют давить на Россию или применять к ней силу. Так, любая запущенная в адрес РФ ракета может стать причиной несоразмерных потерь Соединенными Штатами. Все дело в том, что оборудование, которым оснащены российские подразделения ВВС и ПВО имеет свою специфику. Оно не способно за короткое время, пока боеголовка летит по своей траектории, различить ее тип. Из-за этого любой ракетный удар по своей территории российский штаб армии воспримет как ядерный.

Таким образом, если Пентагон все же решиться выпустить по РФ баллистические ракеты средней дальности, они могут стать причиной полноценной ядерной войны. Не идентифицируя ракету, направленную в свою сторону, Москва может отдать приказ следовать алгоритму действий, рассчитанных на ядерный удар. Поэтому вполне вероятно, что ответом российской армии на такие ракеты станет ядерный удар по Соединенным Штатам.

Автор публикации привел в пример случай 1995 года, когда РФ уже готовилась к ядерной схватке, не определив тип запущенной у берегов Норвегии ракеты. Тогда только по счастливой случайности удалось избежать начала новой разрушительной войны.

Источник: inforeactor.ru