Эксперт Сергей Бодров рассказал о включении функции невидимости в WhatsApp и Telegram

08.03.2021, 12:22, Разное

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Российский эксперт в сфере информационной безопасности Сергей Бодров рассказал, как стать «невидимкой» в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Он описал два способа, повышающих конфиденциальность на iPhone и устройствах под управлением Android.

Иногда возникает необходимость, когда пользователю мессенджера требуется скрыть свою активность, например, что он прочитал сообщение. Для включения функции «невидимости» на iPhone достаточно в WhatsApp перейти в опцию «Учетная запись». В ней имеется раздел «Конфиденциальность», где потребуется отключить такие функции, как «Был», «Фото профиля» и «Сведения». Для оставшихся пунктов проставить «никто», отметил Сергей Бодров.

На устройствах под управлением операционной системы Android потребуется совершить похожие действия. Только в раздел «Конфиденциальность» пользователь может зайти через опции «Настройка» и «Аккаунт». В остальном никаких отличий нет. Эти манипуляции скроют от собеседника уведомления о прочтении сообщений.

В Telegram тоже можно повысить уровень конфиденциальности, однако только частично. По словам Сергея Бодрова, в опции «Приватность и безопасность» есть графа «Последняя активность». Если там выбрать пункт «никто», то пользователю не удастся отследить точное время активности собеседника.

Источник: rg.ru