«Это чревато преждевременной смертью»: Диетологи попросили задуматься, прежде чем есть белый хлеб

08.03.2021, 12:22, Разное

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Канадские диетологи попросили задуматься, прежде чем есть белый хлеб. Поскольку употребление этого продукта, по их мнению, чревато преждевременной смертью.

Зарубежные медики в ходе очередного исследования доказали, что продукты из очищенных зёрен, в том числе круассаны, белый хлеб и макаронные изделия увеличивают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а впоследствии нередки инсульты и инфаркты. Всё это приводит к преждевременной смерти, поскольку употребление рафинированных углеводов, лишённых клетчатки, приводит к резкому скачку уровня сахара в крови.

Представители Университета Саймона Фрейзера (Канада) при участии более ста тысяч добровольцев изучили влияние диеты, богатой рафинированными углеводами. По итогам исследования было выявлено, что в группе, ежедневно употребляющей более 7 порций такой пищи, были плачевные результаты: высокие риски сердечных заболеваний и ранней смерти.

Американские исследователи рекомендуют заменить муку и белый рис цельнозерновой пищей, такой как бурый рис и ячмень. Так как в процессе очистки зерна получается рафинированный продукт, лишённый половины питательных веществ. Было доказано, что уменьшив потребление некачественных углеводов, можно решить многие проблемы со здоровьем.

Источник: inosmi.ru