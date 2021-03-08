 

Ивановские феминистки на 8 Марта сожгли цветочные магазины

08.03.2021, 12:11, Разное
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В Иваново прошёл несанкционированный митинг в поддержку феминистического движения. В результате торжественного шествия по улицам города за права и гендерное равенство женщины громили и поджигали цветочные магазины, а наиболее радикально настроенные набрасывались на мужчин и били их.

«Мы считаем, что в Международный женский день всем женщинам нужно бороться за свои права! А цветы и подарки, которые нам дарят мужчины, мы считаем унизительными и воспринимаем это как откуп и задабривание, чтоб усыпить нашу бдительность. Нас не воспринимают всерьёз! Мужчины – гендерные узурпаторы! Поэтому мы решили бороться с несправедливостью и сжечь магазины с цветами. Мы не нуждаемся в патриархальных подачках, а дарить цветы можем и сами себе, и друг дружке», – рассказала одна из участниц шествия.

На место происшествия выехали пожарные бригады и быстро локализовали очаги возгорания. Магазинам был нанесён ущерб на сумму 5 млн рублей. Виновные в поджогах будут привлечены к уголовной ответственности. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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