 

На Кубани полицейский устроил аварию с двумя погибшими

08.03.2021, 12:04, Новости дня
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Полицейский в Краснодарском крае совершил ДТП с двумя погибшими, следствие полагает, что он попал в аварию в алкогольном опьянении, сообщило региональное следственное управление СК.

«Следственным отделом по Тихорецкому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего полицейского-водителя линейного отдела полиции ОМВД РФ на станции Казанская. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двоих мужчин, травмирование женщины и ее малолетнего сына, совершенном в состоянии опьянения», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Происшествие случилось вечером 7 марта в городе Тихорецк. Полицейский двигался по городу на своем авто в состоянии алкогольного опьянения, полагают следователи. Он, по версии следствия,  превысил разрешенный скоростной режим и, не убедившись в безопасности маневра, выехал на перекресток.

«В результате фигурант допустил столкновение с двигавшимся по улице Гоголя автомобилем … Водитель отечественного автомобиля и его 46-летний пассажир от полученных травм скончались на месте, 34-летняя женщина и пятилетний мальчик, находившиеся в той же машине, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу … Подозреваемый задержан», – добавили в ведомстве.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого, назначены судебно-медицинские экспертизы.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что факт опьянения был установлен по результатам медосвидетельствования.



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