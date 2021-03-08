 

В Госдуме пригрозили розыском неплательщикам алиментов

08.03.2021, 12:04, Новости дня
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Неплательщики алиментов попадут в розыск во всех странах СНГ, сообщила зампред комитета Госдумы по культуре, российская актриса кино Елена Драпеко.

«Сегодня со всеми странами СНГ договорились о том, что неплательщиков алиментщиков будут разыскивать по всей территории СНГ. То есть человек не сможет уехать в Белоруссию и скрыться там от своих детей», – цитирует Драпеко ФАН.

Она пояснила, что идут переговоры с правительством о создании фонда, из которого будут выплачиваться алименты женщинам, не сумевшим найти отца своих детей. Драпенко добавила, что разыскивать таких отцов будет государство, также оно будет взимать с него недоимки.

«Сегодня 2 млн детей не могут взыскать со своих отцов алименты, в редких случаях – с матерей. Но те, кто не будут платить алименты, окажутся в тюрьме. У нас страна большая, особенно территория Севера, пусть лес валят», – отметила депутат.

Ранее Верховный суд РФ называл позволительные причины для неуплаты алиментов: болезнь, невыплата зарплаты, призыв в армию, ошибка банка.



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