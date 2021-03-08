Мнение: Свет мой зеркальце скажи: чем автопортреты женщин отличаются от их изображений кисти мужей?

08.03.2021, 11:58, Разное

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В честь Международного женского дня я решила заглянуть в семейную историю 9 знаменитых художественных пар.

И показать, в чем разница между портретами одной и той же женщины в зависимости от того, пишет ли она его сама или просит это сделать мужа либо возлюбленного. Задача оказалась трудной: в мировой истории художниц вообще не так уж много, а тех, кто вышел замуж за коллег, еще меньше. И к тому же мужья почему-то пишут портреты своих жен-художниц гораздо реже, чем жен-домохозяек. Быть может, потому, что последних легче уговорить позировать? Итак, в чем разница репрезентации женщины в зависимости от того, рассказывает ли она о себе сама или просит рассказать любимого?

http://www.theartnewspaper.ru/posts/8870/