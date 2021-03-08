Меган Маркл рассказала о ссоре с Кейт Миддлтон и о своих отношениях с Елизаветой II

08.03.2021, 11:48, Разное

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С самого начала отношений Меган Маркл и принца Гарри мировым СМИ было интересно, как избранницу наследника примет его семья. На эту тему было очень много разных слухов: и что Меган не принимают из-за ее цвета кожи, и что она не может найти общего языка с Кейт Миддлтон, и что она не нравится принцу Уильяму, а уж королева и вовсе в шоке от выбора внука. Оказалось, все немного по-другому. Так, Опра Уинфри попросила Меган прокомментировать сообщения прессы, якобы однажды она довела супругу принца Уильяма до слез. На это Меган слегка улыбнулась и, выдержав паузу, ответила:

Нет-нет, все было совсем наоборот. И я рассказываю это не для того, чтобы унизить кого-либо, потому что неделя перед свадьбой была действительно очень тяжелой и Кейт была чем-то расстроена. Но она была инициатором той ссоры, и потом она извинилась, отправив мне цветы и записку. Она сделала то, что сделала бы и я, если бы знала, что причинила кому-то боль.

Шоком для меня стало то, что через шесть или семь месяцев после нашей с Гарри свадьбы эта история появилась в сети, причем искаженная в мою сторону. Я бы никогда не захотела, чтобы это стало известно, даже если такое действительно было. Я защищала эту информацию от утечки.

За несколько дней до свадьбы Кейт была расстроена из-за чего-то, относящегося к делу, – да, информация о платьях для девочек-цветочниц была правдивой – и это заставило меня плакать, это действительно задело мои чувства.

Никакой конфронтации между нами не было. И я считаю неправильным теперь вдаваться в детали того конфликта, так как она извинилась. И я ее простила.

Все в этом институте знали, что это неправда. И я искренне надеюсь, что Кейт тоже хотела это исправить. И, может быть, точно так же, как Дворец не позволил бы никому опровергать эту историю, он не позволил и ей. Потому что Кейт хороший человек, но нас сталкивали друг с другом. Но ведь если вы любите меня, не нужно ненавидеть ее. И наоборот, если вы любите ее, не нужно ненавидеть меня. Видимо, СМИ просто интересно рассказывать о герое и злодее.

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Публикация от People Magazine (@people)

На все слухи о ее непростых отношениях с Елизаветой II Меган ответила, что Ее Величество всегда была очень добра к ней.

Королева всегда прекрасно относилась ко мне. Например, у нас было одно из первых совместных обязательств. Она попросила меня присоединиться к ней, тогда мы передвигались на поезде. В то утро мы вместе завтракали, и она преподнесла мне прекрасный подарок. Мне очень нравилось быть в ее компании. Я также помню, что мы были в машине, и она подарила мне красивый жемчужный сет из сережек и ожерелья. Это было между нашими обязательствами, – поделилась Меган.

Также герцогиня Сассекская вспомнила о другом моменте теплого отношения Ее Величества к ней:

Мы ехали в машине, и у нее было одеяло, покрывавшее ее колени. Было холодно, и она сказала мне: “Меган, давай” – и положила одеяло на мои колени. Этот жест сразу напомнил мне мою бабушку, которая всегда была очень приветливой и гостеприимной.

Однако чуть позже Гарри добавил, что члены королевской семьи изменили отношение к Меган после их австралийского тура:

Моя бабушка все время потрясающе относилась к Меган, мой отец, мой брат, Кейт – все они были приветливы. Но все изменилось после тура по Австралии. Впервые вся семья увидела, насколько невероятной Меган была на этой работе, и это вернуло темные воспоминания.

На это Опра уточнила, намекает ли Гарри на ревность и зависть. Принц ответил:

Я бы только хотел, чтобы мы просто смогли извлечь уроки из прошлого.