El Periódico – Папа Римский и аятолла аль-Систани призвали к межрелигиозному диалогу

08.03.2021, 11:42, Новости дня

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В Ираке прошла историческая встреча Папы Римского Франциска и великого аятоллы Али аль-Систани, пишет El Periódico. Во время встречи религиозные лидеры обсудили судьбу иракских христиан и призвали представителей разных религий жить в мире.



Reuters

В рамках второго дня своего первого визита в Ирак Папа Римский Франциск посетил древний город Ур и провёл «историческую встречу» с великим аятоллой Али аль-Систани, пишет El Periódico.

Как отмечает издание, поездка понтифика в Ур, где, согласно верованиям, родился пророк Авраам, которого считают святым как христиане, так мусульмане и иудеи, стала одной из важнейших составляющих межрелигиозного диалога в рамках визита. В частности, Франциск встретился с представителями различных религиозных конфессий — шиитов, суннитов, христиан и езидов — намереваясь укрепить мир и взаимопонимание.

«Вражда, экстремизм и насилие не вдохновляются религией: это предательство религии», — заявил Франциск, призвав отказаться от «величайшего богохульства — осквернения имя Бога ненавистью к нашим братьям и сёстрам».

Также понтифик выслушал историю друзей Дауда и Хасана, которые, несмотря на принадлежность к разным религиям — один из них христианин, а другой мусульманин — дружат с самого детства и даже открыли совместный бизнес.

«Мы не принадлежим к одной религии, но мы верим, что наш пример показывает, что мы можем сосуществовать и быть друзьями. Мы не хотим войны, насилия или ненависти. Мы хотим, чтобы люди в нашей стране работали сообща и дружили», — приводит El Periódico слова Хасана.

Однако начался второй день четырёхдневного визита понтифика с «исторического события». В священном для шиитов городе Эн-Неджеф глава Римско-католической церкви встретился с самым влиятельным духовным лицом иракских шиитов великим аятоллой аль-Систани, которого издание называет «несравнимым моральным и религиозным авторитетом Ирака».

Несмотря на то что встреча прошла за закрытыми дверями, согласно официальному заявлению представителей аль-Систани, религиозные лидеры обсудили судьбу иракских христиан, которые в последние годы неоднократно подвергались нападениям. Кроме того, в рамках встречи были подняты вопросы «несправедливости, угнетения, бедности, преследований за идеологию и религию и отсутствия социальной справедливости».

Как пишет El Periódico, аль-Систани выступил в защиту иракских христиан, подчеркнув, что христиане в Ираке, как и остальные граждане страны, «должны жить в мире и безопасности, а религиозные власти должны защищать их и тех, кто тоже пострадал от несправедливости и боли за последние годы».