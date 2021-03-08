Мнение: США проведут кибератаку на Россию

08.03.2021, 11:38, Разное

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В США анонсировали скорое начало кибератак на Россию в отметстку за якобы причастность России к недавней серии взломов американских государственных сетей.

NYT сообщила о готовящейся в США серии кибератак на Россию

Власти США в ближайшие три недели предпримут несколько кибератак против России в ответ на крупномасштабный взлом американских правительственных сетей, обнаруженный в конце 2020 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на знакомых с планами должностных лиц.

Хакерские атаки, как пишет газета, будут скрытными и незаметными для остального мира, но «очевидными для российской разведки, вооруженных сил и президента Владимира Путина».

Кибератаки будут проводится в сочетаниями с экономическими санкциями. По словам собеседников NYT, это станет тем самым ответом администрации президента Джо Байдена на взлом федеральных сетей, о котором Белый Дом неоднократно заявлял ранее.

Кроме того, в Вашингтоне рассматривают возможные ответные кибертатаки против Китая — 2 марта Microsoft сообщила, что китайская хакерская группировка Hafnium, за которой стоят власти КНР, атаковала почтовые сервисы американской компании и пыталась украсть информацию из нескольких организаций и учреждений.

О масштабной хакерской атаке на американские правительственные ведомства и крупные компании стало известно в середине декабря прошлого года. По данным Вашингтона, она продолжалась несколько месяцев, киберпреступники получили доступ в том числе к сетям Минфина и входящего в Министерство торговли национального управления по телекоммуникациям и информации. Вашингтон возложил ответственность за кибератаку на хакерскую группировку Cozy Bear, работающую на российскую Службу внешней разведки. Позже обнаружилось, что для взлома федеральных сетей хакеры использовали уязвимость в программном обеспечении компании SolarWinds, являющейся подрядчиком Microsoft.

Президент Microsoft Брэд Смит на слушаниях в сенате США в феврале 2021 года заявил, что у компании есть «солидные» доказательства причастности Москвы к взлому американских сетей.

В Кремле отрицали причастность России к произошедшему и заявляли, что не поддерживают киберпреступность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону сотрудничество в сфере кибербезопасности, но не встретила взаимности.

Bloomberg сообщал, что мартовский взлом почтовых серверов Microsoft затронул около 60 тыс. организаций по всему миру, что превращает его в глобальный кризис кибербезопасности.

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https://www.rbc.ru/politics/08/03/2021/6045814a9a7947d87795a619 – цинк

Стоит отметить, что отчеты о данном взломе, также содержали доказательства в стиле "весьма вероятно", "предположительно" и тому подобное. В общем обычное "Хайли лайкли", но это конечно никак не помешает принимать подобные аргументы за основу.

Тем более, в случае с Cozy Bear, которых обвиняли в том, что они якобы взломали сервера Демократической партии и организовали утечку документов, которая сыграла на руку Трампу и помогла тому стать президентом США. Так как тезис о том, что Россия помогла американцам выбрать Трампа в Демократической партии практически не оспаривается, а Рашагейт не завершился импичментом Трампа лишь по досадной случайности, Cozy Bear де-факто можно обвинять в чем угодно – они для демократической администрации заведомо виновны – как в помощи Трампу, так и в связях с Россией.

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