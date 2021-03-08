 

“Язык аж вытащила”, “Тина даже с Даном на сцене так не целовалась”. В сети обсуждают страстный поцелуй Тины Кароль и Потапа

08.03.2021, 11:36, Новости дня
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На официальной фан-странице украинской певицы Тины Кароль в Instagram 6 марта разместили эпизод ее совместного выступления с рэпером Потапом на шоу “Липсинк Батл” на “1+1”.

Они исполнили песню “Нас не догонят” из репертуара российской группы “Тату”. В финале выступления Тина Кароль и Потап страстно поцеловались в губы.

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Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

Подписчики отреагировали на ролик.

“Тина даже с [молдавским певцом] Даном [Баланом] на сцене так не целовалась. Везет Потапу на красивых девушек. Ну кто из мужчин не мечтал, чтобы его Тина поцеловала, ну или Настя”, – написала ksyuhalove.life.

“Язык аж вытащила!” – отметил zili3578.

“Липсинк Батл” – это шоу звездных пародий.

Тина Кароль родилась в 1985 году. В 2005 году заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году артистка представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место.

В 2009-м певице присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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