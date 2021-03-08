“Серьезный конфликт”. Авиаэксперт спрогнозировал реакцию России на полеты самолетов НАТО над Крымом

08.03.2021, 11:36, Новости дня

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Полеты самолетов НАТО над временно оккупированным Крымом спровоцируют серьезный конфликт с Россией. Такое мнение выразил авиаэксперт общественной организации “Евро-патруль“ Вячеслав Коновалов в комментарии Крым.Реалии.

“Россия уже начала истерию по поводу вот этих предложений (специалист имеет в виду предложение руководства Министерства инфраструктуры Украины использовать авиацию НАТО для патрулирования воздушного пространства Симферопольского района аннексированного Крыма, – “ГОРДОН”). Мы будем сотрудничать с НАТО. Россия и так истерит. Постоянно. Я вижу эти пресс-релизы, что “мы перехватили 40 западных самолетов на наших границах”, ‒ отметил Коновалов.

Если руководство Альянса согласится, самолеты НАТО будут патрулировать воздушные коридоры вблизи Крыма, но над самим полуостровам они летать не будут, спрогнозировал он.

“Не будет этого. Потому что это уже действительно будет серьезный конфликт, а вот над акваторией Черного моря, чтобы подавить россиян или нажать на них, вот это вполне вероятно. Если проглотят россияне “пилюлю с НАТО”, то это будет сигнал для западных авиакомпаний: смотрите, если военные самолеты летают и более-менее ничего, то, может быть, и нам можно немного изменить маршруты. Конечно же, это не будет совсем близко к Крыму. Потому что может случиться история как с малайзийским Boeing “, ‒ полагает эксперт.

Отношения между НАТО и Россией ухудшились после аннексии Крыма и военной агрессии Кремля в Украине. Альянс регулярно сообщает о нарушении воздушных границ российскими самолетами и опасных маневрах вблизи самолетов Альянса.

В 2020 году истребители НАТО совершили 350 вылетов для перехвата российских самолетов.

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