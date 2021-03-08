 

Принц Гарри и его беременная жена Меган назвали пол будущего ребенка

08.03.2021, 11:36, Новости дня
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Проживающий вместе с женой и сыном в США британский принц Гарри и его жена Меган ждут девочку. Об этом супруги рассказали американской ведущей Опре Уинфри в интервью, трансляция которого состоялась 7 марта на канале CBS.

По словам принца Гарри, они с женой благодарны за возможность стать родителями дочери.

Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл в мае 2018 года. Спустя год у супругов родился первенец – сын Арчи.

О второй беременности герцогини Сассекской Меган стало известно 14 февраля 2021 года. В ноябре 2020 года жена принца Гарри призналась, что летом у нее случился выкидыш.

После отказа от королевских полномочий в январе 2020 года принц Гарри с семьей проживает в США. 19 февраля 2021 года королева Великобритании Елизавета II лишила принца Гарри и его жену Меган почетных королевских званий и статуса опекунов британских заведений после того, как пара подтвердила, что не вернется к обязанностям членов королевской семьи.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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