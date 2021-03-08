COVID-19 в Украине. Уровень госпитализаций превышен еще в одном регионе

08.03.2021, 11:36, Новости дня

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В Украине увеличилось количество регионов с высоким уровнем госпитализаций в больницы для инфицированных коронавирусом и пациентов с подозрением на COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные 8 марта.

Сутками ранее было восемь регионов с уровнем госпитализаций более 60 на 100 тыс. населения: Киев, Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Николаевская, Хмельницкая и Черновицкая области.

На основании данных за 7 марта в число регионов с превышением уровня госпитализаций вошла Тернопольская область – 60,6.

Наибольший показатель зафиксирован в Ивано-Франковской (146,3 на 100 тыс. населения) и Винницкой (115) областях. В Киеве – 67,7.

Самый низкий уровень госпитализаций, по данным Минздрава, имеет Херсонская область – 15,8. При этом динамика в этом регионе растущая.

По состоянию на 8 марта в Украине подтвердили 1 406 800 случаев коронавирусной инфекции, из них 5572 – за последние сутки. Скончалось в стране 27 128 пациентов с COVID-19, выздоровело 1 198 254 человека.

7 марта в Украине госпитализировали 2136 человек.

Данные с оккупированных районов страны отсутствуют.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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