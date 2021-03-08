Семинский выводил деньги из “Нефтегаздобычи” через фирмы-прокладки – СМИ

08.03.2021, 11:36, Новости дня

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Бывший глава “Нефтегаздобыча”, нынешний нардеп от “Слуги народа” Олег Семинский выводил деньги из добывающей компании через подконтрольные ему фирмы-прокладки и до 2013 года уклонялся от уплаты налогов, пишет в статье “РБК-Украина” со ссылкой на экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, которого называют одним из акционеров компании на тот момент.

“В разговоре с “РБК-Украина” Рудьковский как один из акционеров компании в тот период не скрывает претензий к топ-менеджеру компании, который, по его словам, активно промышлял выведением денег через фирмы-прокладки, уклонением от уплаты налогов и подобными вещами”, – сказано в материале.

Агентство пишет, что на эту тему доступно на SoundCloud аудио беседы между Рудьковским и Семинским, которое подтверждает причастность Семинского к схемам вывода денег из “Нефтегаздобычи”. По данным “РБК-Украина”, на конец 2012 года налоговый долг “Нефтегаздобычи” перед госбюджетом составлял 64 млн грн. В итоге в 2012 году она стала стала убыточной компанией и завершила год с отрицательным финансовым результатом в 381 млн грн.

Рудьковский накануне передал в редакцию издания “ГОРДОН” письмо, которое он направил президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с уголовным преследованием по делу о похищении в 2012 году Семинского. Рудьковский заявил, что ему известно о визите Семинского 5 марта к президенту и что во время этой встречи нынешний нардеп от “Слуги народа” пытался получить возможность незаконно повлиять на правоохранительную систему и суды.

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