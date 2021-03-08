Ученые использовали препарат для снижения холестерина при лечении шизофрении

08.03.2021, 11:32, Разное

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Лекарство, применяющееся для снижения холестерина, оказалось полезным в лечении шизофрении. При использовании фенофибрата у подопытных животных наблюдалось улучшение поведения при наличии отклонений в мозге.

Исследованием влияния снижающего холестерин препарата на шизофрению занимались сотрудники Института физико-химических исследований (RIKEN). Они пытались найти молекулярные мишени, поражение которых смогло бы остановить развитие заболевания. Для этого команда ученых во главе с Такео Йошикавой и Мотоко Маэкавой секвенировали шесть генов, занимающихся кодированием белков, относящихся к рецепторам, активируемым пероксисомами-пролифераторами (PPAR).

Выяснилось, что при наличии шизофрении в этих генах возникают мутации, из-за которых снижаются PPAR-альфа. У грызунов при полном отсутствии PPAR-альфа наблюдалось поведение, соответствующее шизофрении. Однако когда они начали употреблять препарат для снижения холестерина (фенофибрат) происходила активация PPAR-альфа. Вместе с этим у мышей уменьшились отклонения в мозге, а также улучшилось поведение.

Источник: www.medikforum.ru