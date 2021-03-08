Врач Дианова рассказала, кому лучше отказаться от блинов в Масленицу

08.03.2021, 11:32, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Врач Нурия Дианова в рамках интервью объяснила, кому в начавшуюся масленичную неделю лучше отказаться от употребления блинов. По ее словам, слишком увлекаться данным продуктом не нужно тем, кто постоянно жалуется на самочувствие.

Не стоит употреблять в пищу только что пожаренные блины, добавлять в жидкое тесто большое количество подсолнечного масла, часто промасливать их при готовке. Противопоказанием к употреблению мучного блюда является наличие холецистита, панкреатита, болезни желудка, гастрита. Мужчинам разрешается съесть три-четыре штуки блина, а женщинам две-три.

Напомним, что 8 марта стартовала ежегодная масленичная неделя, она завершится 14 марта. Этот праздник является традиционным у славян.

Источник: radiosputnik.ria.ru