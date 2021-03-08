Обновление добавит в WhatsApp функцию автоматического самоуничтожения сообщений

08.03.2021, 11:32, Разное

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С очередным обновлением в мессенджере WhatsApp появится новая функция автоматического самоуничтожения сообщений после выхода из беседы. Нововведение позволит значительно повысить безопасность, ведь раньше злоумышленники могли заполучить доступ к приватным данным и личным фотографиям.

Разработчики еще не выпустили крупное обновление, но уже сообщили, какие функции станут доступны пользователям. Так, теперь снимки, которыми делятся пользователи WhatsApp внутри мессенджера, будут автоматически самоуничтожаться.

Кроме того, пользователь не сможет делать с ними ничего, если отправитель не даст на то разрешение. Перед отправкой фотографии в WhatsApp появится уведомление, где необходимо будет подтвердить, что собеседнику позволяется совершать любые действия с фотоснимком.

Источник: www.ixbt.com