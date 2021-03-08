Трагедия – Личное мнение

08.03.2021, 11:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сегодня ночью, пока старушка Европа спала, в Америке вышло интервью принца Гарри и Меган у Опры. Ребята получили за него 9 миллионов долларов, а королева Елизавета Георгиевна, вероятно, получит инсульт.

Меган с полпинка обвинила королевскую семью в расизме. Гарри горестно предположил, что с ними повторяется история его матери.



Фото: Соцсети

«История повторяется», — дюк Сассекса.

Далее два здоровенных лба под сорок рассказали миллиардерше Опре, что их обижала бабушка.

Ну, как обижала? В 2016 году Меган оказалась на грани суицида. Королевская семья знала об этом и отказала в помощи.

То есть, всех их интересовал цвет кожи мальчика, когда актриса сериала была беременна им. Ребёнку не хотели давать титул и почему-то охрану. Не сделали традиционное фото, как там у них в королевской семье заведено.

Почему? Маркл считает, что из-за расизма.

Продажные таблоиды годами рассказывали, как Меган Маркл доводит Первую утробу Объединённого королевства — жену главного принца Уильяма. На самом деле, всё оказалось наоборот, как говорит Меган, и это Кейт довела её прямо перед венчанием.

Потом, правда, прислала букетик и записочку с извинениями. Вот ведь гадина.

Само венчание оказалось фейком. Гарри и Меган поженились за три дня до официальной церемонии и были там только вдвоём.

С бабушкой, тем не менее, герцог Гарри общается. За прошлый год пообщался больше, чем за предыдущие два. Но отец герцога, принц Чарльз, общаться не хочет. Думает говно про сынулю, видимо.

Что скажу я?

Гарри и Меган срочно нужно приехать в Россию и чуть-чуть поработать. Зайти утром в метро, постоять в пятницу вечером в пробочке. Снять однушку в Бутово или в Марьиной роще. Получить 5 тыщ на детей от Мишустина и попробовать без регистрации устроить малышей в детский сад.

Вот тогда, как мне кажется, все мысли о суициде покинут головку 40-летней тётки. Главное, чтобы Гарри не спился — бабушка с ним мало общается, вот ведь трагедь!

Чо, общаетесь с бабушками?

—