В США застрелили рэппера Chucky Trill

08.03.2021, 11:15, Новости дня

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В Соединенных Штатах застрелили американского рэппера Chucky Trill (Кори Детидж), сообщают местные СМИ.

Музыканта застрелили в его собственной машине на автомагистрали в штате Джорджия, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mirror.

Убийца скрылся после преступления, его мотивы не установлены. Врачи прибыли на место и несколько часов боролись за жизнь рэппера, но тот скончался от полученных ранений. Ему было 33 года.

В 2019 году в центре Оттавы застрелили 41-летнего канадского рэпера Маркленда Энтони Кэмпбелла (известного как Джахайан Джан) из группы The Halfsizegiant.