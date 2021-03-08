Власти Москвы заявили о готовности к росту числа коронавирусных больных

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08.03.2021, 11:15, Новости дня
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В Москве возможно увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией, но столица готова к такому развитию событий, сообщила заммэр города Анастасия Ракова.

«Я сказала, что мы вообще не строим прогнозы ни на первую, ни на вторую, ни на третью волну. Я понимаю, что на сегодняшний день мы готовы к любому сценарию развития событий. Подъем заболеваемости возможен, но я очень надеюсь, что он не будет таким же [как в 2020 году]», – сообщила Ракова в эфире «России 24», передает ТАСС.

Столичные власти создают постоянные резервные мощности и корпуса для лечения разных инфекций при эпидемиях, добавила она.

Руководство города систематически замеряет уровень популяционного иммунитета к коронавирусу среди москвичей, отметила заммэра. «В Москве официально переболели, то есть внесены в ковидный регистр более 1 млн человек. По нашим данным, на сегодняшний день, а мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета, и вот антитела антитела G имеют в среднем 42-43% москвичей», – сказала она.

Ракова отметила, что правительство Москвы достойно справилось с ситуацией с коронавирусом в 2020 году.

Ранее в Москве для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями отменили режим самоизоляции и разблокировали транспортные карты. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательную самоизоляцию для москвичей из групп риска. В конце февраля мэр города заявлял, что правительство может в течение одного–двух месяцев снять несколько ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.



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