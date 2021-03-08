Мнение: Нужна помощь журналиста

08.03.2021, 11:12, Разное

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Мой товарищ Сергей Маркелов имеет благородное хобби — борьбу со спамерами. Успехи есть: спамеров штрафуют, и некоторые из них, получив свёрнутой газетой по пятаку, принимают решение завязать со своей грязной привычкой. Я и сам по примеру Сергея регулярно пишу заявления в ФАС, после чего наслаждаюсь наложенными на осквернителей эфира штрафами.

Сейчас Сергею нужна помощь журналиста — отправить редакционный запрос в УФАС по Москве, чтобы немного взбодрить этих лентяев, вынудить их ответственнее выполнять свою работу. Цитирую письмо:

Олег, привет!

Скажи, нет ли у тебя зарегистрированного СМИ или журналиста знакомого?

Я бы хотел послать редакционный запрос в УФАС по Москве — спросить, почему они не приходят на суды с Мегафоном? Вообще не являются в суд. В результате Мегафон заявляет в суде: «это был однократный акт спама» и просит снизить штраф до минимального. Это легко опровергнуть, и показать что Мегафон — системный спамер. Но никто из УФАС в суд не пришёл. Итог: суд снижает штраф с 450 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

И после этого УФАС по Москве не обжалует в суд второй инстанции это решение (казалось бы, имея на руках сильные аргументы).

Так произошло по делу А40-2088/2021:

http://kad.arbitr.ru/card?number=А40-2088/2021

Предполагаю, что скоро так произойдёт по аналогичному делу А40-1011/2021:

https://kad.arbitr.ru/Card/4fe51bea-07dd-4e7d-b48a-3734c6dd450b

(там штраф 500 тысяч рублей, это смс-спам моему другу, учителю математики в Москве).

Скажем, в Петербурге иная картина, УФАС по Санкт-Петербургу всегда приходит в суд и отстаивает свою позицию.

Это либо вопиющая халатность сотрудников правового отдела (которые зарплату получают за то, чтобы представлять позицию УФАС в суде), либо корысть (когда штраф уменьшается на 350 тысяч рублей, можно сунуть 35 тысяч сотруднику УФАС, чтобы он не явился и не ответил на вопросы суда).

Формально говоря, я хочу послать в УФАС по Москве редакционный запрос СМИ с тремя вопросами:

1. Почему УФАС по Москве не послало своего представителя в заседание по делу А40-2088/2021?

2. Судя по карточке дела А40-2088/2021, УФАС по Москве не подало жалобу в суд второй инстанции. Времени осталось мало. Планирует ли УФАС по Москве обжаловать решение суда по делу А40-2088/2021 в суд второй инстанции?

3. Планирует ли УФАС по Москве посылать 15 марта своего представителя в суд по аналогичному делу А40-1011/2021?

Аналогичный редакционный запрос можно послать в ФАС России (вышестоящий орган по отношению к УФАС по Москве).

Но у меня нет знакомых СМИ и журналистов. Если обращаться в пресс-службу УФАС просто так, как физлицо, они не хотят даже принимать запрос (только с представителями СМИ хотят общаться, и даже на сайте это написали):

https://moscow.fas.gov.ru/page/12689

Годится журналист из любого города России, журналист из Владивостока имеет законное право задавать вопрос пресс-службе УФАС по Москве.

Контакты пресс-службы Московского УФАС:

(только для представителей СМИ)

e-mail: [email protected]; тел.: +7 (495) 784-75-05 доб. 077-315,

e-mail: [email protected], тел. +7 (495) 784-75-05 доб. 077-311.

Контакты пресс-службы ФАС России:

(только для представителей СМИ)

E-mail: [email protected]

Мария Хетагурова: (499) 755-23-23 доб 097-208; +7 (916) 178-63-42;

Если вдруг какой-то журналист захочет что-то у меня уточнить:

Сергей Маркелов, [email protected]