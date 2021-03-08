 

В РФ за сутки зафиксировали 10,2 тыс. случаев коронавируса

08.03.2021, 10:56, Новости дня
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В РФ за последние сутки зарегистрировали 10 тыс. 253 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

«За последние сутки в РФ выявлено 10 253 случая COVID-19 в 83 регионах, из них 1 269 (12,4%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», – говорится в Telegram-канале оперштаба.

Всего в РФ выявлено 4 млн 333 тыс. 29 случаев инфицирования COVID-19. Также за сутки зарегистрировано 379 летальных исходов. За весь период пандемии в РФ от коронавируса скончалось 89 тыс. 473 человека.

За минувшие сутки в РФ выявили 10 595 новых случаев коронавируса.



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