Мясников назвал полезные для женщин продукты

08.03.2021, 10:56, Новости дня

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Женщинам для поддержания здоровья необходимо потреблять продукты с кальцием и витамином D, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Для восполнения суточной нормы этих элементов Мясников в эфире «России 1» посоветовал кушать печень трески, сыры, йогурты, молоко, творог, апельсиновый сок, передает РИА «Новости».

По его словам, для здоровья женщины важна выработка эстрогенов, она повышается за счет употребления соевых бобов, сыра тофу, льняного масла, куркумы, красного винограда, персиков и чеснока. Врач посоветовал употреблять достаточное количество ненасыщенных жиров.

«Еще один очень полезный продукт – брокколи: предотвращает онкологию, содержит достаточное количество различных микроэлементов и витаминов, в особенности – фолиатов. Это то, что очень полезно и чего женщинам часто не хватает, особенно во время беременности», – указал он.

Ранее Мясников сообщал, что у мужчин больше шансов заболеть коронавирусом, чем у женщин.