 

Москвичек поздравили с 8 Марта «Букетомешалкой»

08.03.2021, 10:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

К 8 марта московский рок-музыкант Артем Павленок (Тим ASPER X) выпустил кавер на песню «Бетономешалка» под названием «Букетомешалка» и посвятил ее жительницам столицы.

Автор снял поздравительный клип на свою кавер-версию песни «Букетомешалка», в котором ездит на оригинально украшенной бетономешалке по центру Москвы. Музыкант в ролике  останавливается и дарит москвичкам цветы. Ролик опубликован на его YouTube-канале.

«Праздник 8 марта, а в этом году – еще и 20-летие с выхода знакового клипа «Бетономешалка» группы «Кувалда». Я просто не смог не записать ремейк. Идею эту вынашивал несколько месяцев. Я давно заметил, что миксер автобетономешалок похож на огромный бутон, и очень хотел превратить ее в тюльпан. Так появилась идея к празднику. Переписал слова песни, договорился с владельцами машины – они, услышав песню, были в восторге. Так КАМАЗ превратился в огромный бутон. Мы закрепили на нем колонки, включили мой ремейк на повтор и поехали в центр Москвы», – рассказал Павленок.

Он отметил, что со своим перфомансом ему удалось «попасть в самую точку», по его словам, девушки, прислушавшись к словам песни, хохотали и фотографировались с грузовиком, а также благодарили за поднятое настроение.

В 2001 году на российском MTV вышел клип «Бетономешалка» трэш-метал группы «Кувалда». Клип и песня моментально стали вирусными.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / Посольство РФ в Нигерии начало проверку данных о захвате танкера с россиянами

30.09 / «Заставляли петь русские песни» — экс-россиянин судится с британским Минобороны из-за дискриминации

06.08 / Собчак оштрафовали за акцию в поддержку Сафронова

24.01 / Полиция Нидерландов применила водометы на акциях протеста

22.07 / Общество: Психотерапевт оценил способность предсвадебного стресса спровоцировать человека на убийство

02.12 / Украине предрекли распад

05.09 / Нарышкин рассказал о российских разведчиках за рубежом

27.07 / В Бундестаге заявили о нарушении Вашингтоном суверенитета Германии и ЕС

22.01 / Лондонская полиция пресекла свадьбу с участием 400 человек

16.02 / США исключили хуситов из списка террористических организаций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска