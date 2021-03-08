Москвичек поздравили с 8 Марта «Букетомешалкой»

08.03.2021, 10:56, Новости дня

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К 8 марта московский рок-музыкант Артем Павленок (Тим ASPER X) выпустил кавер на песню «Бетономешалка» под названием «Букетомешалка» и посвятил ее жительницам столицы.

Автор снял поздравительный клип на свою кавер-версию песни «Букетомешалка», в котором ездит на оригинально украшенной бетономешалке по центру Москвы. Музыкант в ролике останавливается и дарит москвичкам цветы. Ролик опубликован на его YouTube-канале.

«Праздник 8 марта, а в этом году – еще и 20-летие с выхода знакового клипа «Бетономешалка» группы «Кувалда». Я просто не смог не записать ремейк. Идею эту вынашивал несколько месяцев. Я давно заметил, что миксер автобетономешалок похож на огромный бутон, и очень хотел превратить ее в тюльпан. Так появилась идея к празднику. Переписал слова песни, договорился с владельцами машины – они, услышав песню, были в восторге. Так КАМАЗ превратился в огромный бутон. Мы закрепили на нем колонки, включили мой ремейк на повтор и поехали в центр Москвы», – рассказал Павленок.

Он отметил, что со своим перфомансом ему удалось «попасть в самую точку», по его словам, девушки, прислушавшись к словам песни, хохотали и фотографировались с грузовиком, а также благодарили за поднятое настроение.

В 2001 году на российском MTV вышел клип «Бетономешалка» трэш-метал группы «Кувалда». Клип и песня моментально стали вирусными.