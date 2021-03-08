ABC News – скачок цен на продукты увеличил очереди в американских пищевых банках

08.03.2021, 10:54, Новости дня

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Из-за резкого роста цен на продукты питания в США, вызванного столь же внезапным подорожанием топлива, а также последствиями пандемии коронавируса, всё больше американцев вынуждены обращаться за помощью: продовольственные банки страны регистрируют небывалое число посетителей, передаёт ABC News. По данным канала, эксперты прогнозируют, что цены на продовольствие будут продолжать расти ещё полтора года.

Сегодня утром эксперты предупредили, что цены на продукты питания будут расти — и когда прекратится этот рост, непонятно.

Одним из главных факторов выступает скачок цен на бензин в результате резкого похолодания в Техасе в прошлом месяце, из-за которого приостановили работу крупнейшие НПЗ страны. В результате выросли и затраты на доставку товаров.

ТАЙЛЕР УОСКО, дальнобойщик: Я больше трачу на бензоколонке, а значит доставка груза становится дороже. А следовательно, продукты продаются в магазине уже по более высокой цене.

По сообщениям Американской автомобильной ассоциации, в среднем по стране галлон бензина стоит 2,74 доллара — то есть на 31 цент больше, чем месяц тому назад.

Между тем, «ответственность» за рост цен в продуктовых магазинах по-прежнему возлагают главным образом на пандемию, из-за которой возникают сбои в цепочках поставок, магазины вынуждены вводить ограничения по количеству посетителей, а многие люди стали чаще есть дома.

ПАТРИК ПЕНФИЛД, Школа менеджмента имени Уитмана, Сиракузский университет: Коронавирус вызывает серьёзные перебои в цепочках поставок продуктов питания. Продуктовые магазины столкнулись с небывалым спросом.

По оценкам правительства, в этом году цены на соевые бобы, которые зачастую включают в состав заменителей мяса растительного происхождения, вырастут на 6—9 процентов, а на пшеницу — на 5—8 процентов.



Посетителям заведений фаст-фуда тоже приходится платить больше: цены в таких заведениях увеличились на величины до 6,1 процента, тогда как в традиционных ресторанах рост цен составил до 2,9 процента.



А по мере того, как дорожают продукты, некоторые люди всё сильнее нуждаются в поддержке.



ЖЕНЩИНА: Большое спасибо!



Пищевые банки фиксируют небывалый приток посетителей.



Некоторые эксперты предсказывают, что цены на продукты, вероятно, продолжат расти на протяжении ещё полутора лет.



Дата выхода в эфир 04 марта 2021 года.