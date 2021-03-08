Spiegel – «горький сигнал» — швейцарцы поддержали запрет на ношение одежды, скрывающей лицо

08.03.2021, 10:54, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Седьмого марта в Швейцарии состоялся референдум о запрете на ношение одежды, полностью скрывающей лицо, пишет Der Spiegel. За запрет выступили более половины граждан Швейцарии. Примечательно, что за инициативу проголосовали не только сторонники правых партий, но и левые феминистки. Как считает издание, решение референдума стало «горьким сигналом» и впоследствии может привести к ещё большей изоляции и радикализации затронутых групп.



Reuters

Что является противоположностью политики? Символическая политика. В это воскресенье именно она преобладала в Швейцарии. Около 52% граждан проголосовали за конституционный запрет одежды, полностью скрывающей лицо, пишет Der Spiegel.

Разговорный вариант — «запрет на бурки», хотя бурка — это предмет одежды из Афганистана, который, по мнению экспертов, не носит ни одна женщина в Швейцарии.

Инициатива была в первую очередь направлена ​​против мусульманского головного убора, скрывающего лицо, никаба. Его в Швейцарии носят всего около 30 набожных мусульманок и временами туристки из стран Персидского залива. Однако эти числа редко становились предметом дебатов, речь обычно шла о самом принципе.

Решение референдума — горький сигнал. Вновь правым популистам в европейской стране удалось настроить граждан против мусульман и превратить эти настроения в закон, который ничего не меняет по сути, но многое меняет символически.

Статья 10a, которая будет включена в конституцию Швейцарии, стала вторым принятым на референдуме положением, прямо направленным против мусульман. Это сигнализирует им: вы находитесь под особым наблюдением, и вам здесь рады лишь в ограниченной степени.

Ещё в 2009 году в конституцию была внесена поправка, запрещающая строительство минаретов в стране. За обеими инициативами стоял правоконсервативный комитет политика Швейцарской народной партии Вальтера Вобманна, который собирается защитить «доминирующую христианскую культуру» Швейцарии и предостерегает от «исламизации» страны.

Прошло семь лет с того момента, как швейцарские правые консерваторы отпраздновали победу в спорном референдуме: к удивлению правительства и политического истеблишмента, инициатива «Против массовой иммиграции» была одобрена большинством. С тех пор, однако, национально-консервативная Швейцарская народная партия с трудом справлялась с новыми проблемами, связанными с миграционной политикой и политикой идентичности: её инициативы в основном проваливались.

Однако инициатива, запрещающая скрывать лицо в общественных местах, подарила правым консерваторам неожиданных союзников: в некоторой степени ей симпатизировал и левый лагерь, феминистки также проголосовали за запрет. Они убеждены, что мусульманская одежда, скрывающая лицо, делает женщин невидимыми и подавляет их волю.

С одной стороны, это объяснимо: никаб, о котором обычно идёт речь в Европе, противоречит просвещённому и равноправному образу женщины. С другой стороны, этот аргумент не имеет ничего общего с феминизмом, он никоим образом не заботится о женщинах, чьё положение предполагается укрепить.

Во Франции аналогичные запреты привели к дальнейшей изоляции и радикализации затронутых групп. Парадоксально, но внезапно большее число женщин стало носить никаб в общественных местах. Политический ислам может инструментализировать такие запреты как аргумент против государства, которое не заботится о своих гражданах.

Любой, кто действительно намерен заниматься политикой, выступающей за права женщин-иммигрантов и хочет помочь угнетённым, должен начать с других областей, пишет автор. Например, полезными могут оказаться обязательные курсы немецкого языка. Программы, которые знакомят людей с политическими и социальными правами, показывают пути получения образования, предлагают юридическую поддержку и помогают приобрести общественный опыт, также являются удачной идеей. Кроме того, необходимо укреплять программы, направленных на борьбу с домашним насилием.

Однако наиболее важным является принцип, закреплённый во всех европейских конституциях: все люди равны перед законом. Запрещение одного предмета одежды конституцией не является либеральным, поэтому многие политики справедливо выступили против запрета.

Из этого можно сделать «отрезвляющий вывод»: сегодня в Швейцарии победили те, кто не хочет разговаривать с мусульманами, но хочет говорить о мусульманах. И те, кто занимается символической политикой за счёт небольшого меньшинства. Их победа с небольшим перевесом — это победа невежества, пишет Der Spiegel.