Die Welt – министерство обороны ФРГ видит угрозу в «новых военных возможностях» России и Китая

08.03.2021, 10:54, Новости дня

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Министерство обороны Германии обеспокоено растущим военным потенциалом РФ и Китая, пишет Die Welt. Согласно внутреннему документу ведомства, Пекин нацелен на «формирование международного порядка в соответствии с его собственными интересами», а Москва стремится к «дестабилизации и ослаблению НАТО». В то же время военные эксперты отмечают, что РФ извлекает «максимально возможную пользу при сравнительно небольших затратах средств».



Reuters

Министерство обороны Германии предупреждает о растущей угрозе со стороны Китая и России, обладающих «притязаниями на власть» и «новыми военными возможностями». Во внутреннем документе оборонного ведомства говорится, что целью Пекина является «обеспечение экономического развития и формирование международного порядка в соответствии с его собственными интересами», пишет Die Welt.

Россия стремится к «дестабилизации и ослаблению НАТО». Министерство приходит к выводу, что «Китай всё сильнее превосходит Россию с точки зрения глобального влияния, в частности в области продажи вооружений и военного сотрудничества».

В распоряжении Китая имеются не только более двух миллионов солдат, около 6850 танков и 1600 истребителей, но и «самый большой в мире потенциал обычных ракет», включая чрезвычайно опасные гиперзвуковые ракеты с дальностью до 2500 километров. Кроме того, Пекин систематически расширяет свой ядерный потенциал. В данный момент он является «крупнейшим в мире экспортером вооружённых беспилотных летательных аппаратов».

Пекин также активизируется в космосе и способен «эффективно предпринимать действия против других государств и успешно проводить космические операции». Недостатками оборонное ведомство считает нехватку профессионализма в вооруженных силах и координацию между морскими и воздушными частями.

С точки зрения Берлина, проект «Нового шёлкового пути» является для Китая средством «глобального расширения его собственной сферы влияния» и в первую очередь направлен на осуществление внешнеполитических интересов.

Примечательно, что эксперты бундесвера видят ещё одну опасность для Запада: «В рамках «Цифрового Шелкового пути» во всем мире активно продвигается и внедряется цифровизация с целью достижения в краткосрочной и среднесрочной перспективах глобального цифрового влияния и долгосрочного господства».

Как считает автор статьи, тот факт, что в августе Германия планирует разместить фрегат «Бавария» в Индо-Тихоокеанском регионе, показывает, насколько серьёзной видится Берлину китайская агрессия. Это станет заявлением о том, что Берлин, как и Вашингтон, не желает допустить китайской блокады международных морских путей, что имело бы огромное значение для такой страны-экспортера, как Германия.

Что касается России, то особую озабоченность министерства обороны вызывает «введение высокоточных и трудноперехватываемых» гиперзвуковых ракет дальнего действия. Кроме того, РФ активно вкладывает средства в разработку комплексов, позволяющих нанести удар с водной поверхности и в «приоритетную модернизацию потенциала ядерного оружия». У Москвы уже есть «около 6375 ядерных боеголовок».

Как указывается в документе, в распоряжении РФ имеются 840 тыс хорошо обученных солдат, которые могут быть быстро перемещены: «Обычные вооружённые силы РФ в условиях ограничения времени и пространства способны достичь превосходства в эффективности». Однако слабостью Москвы в настоящее время являются «ограниченные возможности для устойчивого использования в мировом масштабе военно-морских сил», а также отсутствие боевых дронов.

Для РФ армия является «инструментом политической власти». В документе подчёркивается, что РФ извлекает «максимально возможную пользу при сравнительно небольших затратах средств». Это подтверждают и данные Международного института стратегических исследований: Китай и РФ тратят на оборону лишь треть от суммы, расходуемой США, передаёт Die Welt.