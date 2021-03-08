Рябков – под давлением Запада Китай и РФ лишь сблизились

08.03.2021, 10:54, Новости дня

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Несмотря на давление Запада РФ и Китай лишь продолжают сближаться и сотрудничать по многим вопросам, заявил в интервью CGTN замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, западным странам «не одурачить» Москву и Пекин, поэтому Китай и РФ будут вместе и в дальнейшем наращивать своё влияние на мировой арене.

Риторика, которая раздаётся со стороны Запада и, особенно, со стороны США в адрес РФ и Китайской народной республики, становится, как мы видим, всё более острой. Считаете ли вы, что эта риторика и действия Запада действительно способствуют сближению Китая и России?

СЕРГЕЙ РЯБКОВ, заместитель министра иностранных дел России: Сближение наших стран — это вполне естественный процесс, и я бы сказал, что он бы шёл и в отсутствие каких-либо попыток давления на нас со стороны Запада. Эта тенденция имеет исторический характер и главным образом объясняется очевидной потребностью наших двух великих стран в сохранении системы прочного и очень перспективного практического сотрудничества, но также и политической координации и взаимодействия по глобальным и региональным вопросам, а также на международных платформах.

Мы испытываем к этим темам взаимный интерес. И я думаю, что не будет преувеличением сказать, что китайско-российские отношения — это феномен XXI века. Мы действуем сообща в ООН, БРИКС, G20. Список можно продолжать. Почти везде, где Китай и РФ действуют вместе, мы преумножаем и усиливаем наше влияние, и так оно и должно быть, вне зависимости от того, что делают на Западе или считают там правильным или неправильным.

Им нас никогда не одурачить. Мы никогда не станет жертвовать нашими текущими прекрасными отношениями, потому что кто-то пытается дразнить нас или взывать к нам с помощью каких-то аргументов. Это не поможет. Я весьма уверен, что политическое руководство в Пекине, в том числе и на уровне самого председателя Си, разделяет эту решимость. Поэтому я хотел бы, чтобы мы наращивали наше сотрудничество, и я уверен, что так оно и будет.

Дата выхода в эфир 06 марта 2021 года.