ARD – в Восточной Европе процветает «собачья мафия»

08.03.2021, 10:54, Новости дня

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В Восточной Европе расширяется незаконная торговля собаками, пишет ARD. Нелегальных заводчиков интересует лишь прибыль: взрослые собаки живут и умирают в ужасных условиях и служат «родильными машинами», а их щенков отправляют на продажу в Западную Европу, где новым хозяевам зачастую приходится усыплять больных заразными заболеваниями животных.



Reuters

Саша Пешич не может поверить своим глазам: к нему, шатаясь, кидаются три маленьких щенка, слабые и исхудавшие. Несколько недель назад Пешич снял на свой мобильный телефон эту сцену на просёлочной дороге недалеко от сербского города Ниш. Он нашёл щенков около забора, окружающего мусорную свалку. «Если бы я не спас их, они бы вскоре умерли от голода», — рассказывает Пешич. Он уверен: щенки родились в нелегальном питомнике, пишет ARD.

Поскольку щенков нельзя было продать, их выбросили на свалку. Матери таких щенков также страдают, потому что их эксплуатируют как настоящих «родильных машин». Зоозащитник поясняет: «Нелегальных заводчиков не волнует, как живут животные, их интересует продажа с целью получения прибыли». Пешич спасает животных, за последние несколько лет он приютил более 800 собак.

В нескольких сотнях километров к востоку, в столице Болгарии Софии, Магдалена Пенева просматривает видеозапись своего последнего «расследования под прикрытием». Глава организации по защите животных «Четыре лапы» объявила в своей стране войну нелегальным заводчикам. Недавно под видом покупателя она разыскала щенков в одном из домов.

На видео отчётливо видно: после короткой беседы собаководы-нелегалы ​​вынимают из коробки совсем измученного щенка. Его мать разведенцы не показывают. Пеневе всё становится ясно: щенок вырос в нелегальном питомнике. «Мы слышали щенячий лай в подвале, — вспоминает она. — Но мы не можем этого доказать. Для этого власти должны официально обыскать дом. Им приходится делать это каждый раз, когда появляются следы таких дел».

Но, как отмечает автор статьи, власти Болгарии перегружены. Заводчики предлагают тысячи щенков в день. По словам Пеневы, многие животные уезжают в Германию, где их продают.

Лаура Кёлер испытала на себе возможные последствия нелегальной торговли животными. 26-летняя девушка живёт на севере Германии. Почти год назад она наткнулась на онлайн-рекламу — милое фото щенка: Чико, €600. «Все выглядело очень серьёзно», — рассказывает Лаура. После короткой переписки произошла покупка: «Это было быстро. Мы положили деньги на стол и ушли, не получив никаких договоров», — вспоминает она. — В тот же день мы подумали: на самом деле всё не так уж хорошо. Почему мы не получили договор или ветеринарный паспорт с отметками о прививках?»

Но она доверилась заверениям продавщицы о том, что собака была вакцинирована согласно всем правилам. Но Чико был заражен вирусом, распространённым среди собак из Восточной Европы. Через день после покупки Чико пришлось усыпить. От продавщицы не осталось и следа, и Лаура не хочет наводить справки. «Предположим, за этим стоит кто-то вроде собачьей мафии… Я не знаю, захочет ли кто-то с ними связываться», — отмечает она.

Пенева, глава организации по защите животных «Четыре лапы» надеется на новый закон ЕС, который вступить в силу в апреле. Согласно положениям этого закона, онлайн-платформы должны проверять всех продавцов, и только зарегистрированные животные могут быть выставлены на продажу их владельцами. По словам Пеневы, закон даёт возможность положить конец незаконной торговле собаками. Однако для этого требуется более строгий контроль: регистрационные номера собак также могут подделывать. Она призывает к ответственности всех покупателей собак: только те, кто покупает щенков у заводчиков с лицензицей, могут быть уверены, что с их щенком всё в порядке, пишет ARD.