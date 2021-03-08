Мнение: О сценариях войны за Калининград

08.03.2021, 10:50, Разное

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ПОЛЬСКИЙ ГЕНЕРАЛ ОПИСАЛ СЦЕНАРИЙ ВОЙНЫ РОССИИ И НАТО ЗА КАЛИНИНГРАД

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак написал статью для издания Defence 24, в которой рассмотрел один из сценариев войны России и военного блока НАТО, в частности боевые действия в районе Калининградской области.

По словам генерала Скшипчака, Калининградская область имеет одно из ключевых значений в политической военной стратегии России. По сути, Калининградская область — это «ворота», которые ведут в Балтийское море и на Польскую низменность — те места, через которые проходит путь в Центральную и Западную Европу.

Также польский генерал напомнил, что в Калининградской области базируются основные силы российского Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района (КОР). В случае военных действий эти соединения должны будут обеспечить обретение перевеса российских Вооруженных сил в Балтийском регионе на море и в воздухе. Однако в том случае, если военный блок НАТО будет придерживаться стратегии плацдарма в Прибалтике и удержания там ударных сил, российские силы в Калининградской области могут быть использованы с другой целью.

К примеру, российские силы могут блокировать переброску натовских войск по суше, морю и воздуху на территорию Прибалтики, а также оказывать поддержку российской 6-й армии, которая размещается в Западном военном округе и будет наступать на Прибалтику с востока.

В связи с этим Скшипчак считает, что концепция необходимости укрепления Прибалтики в случае войны с Россией и переброска туда значительных сил НАТО — неразумна, так как Россия всё равно будет иметь превосходство в этом регионе.

«Российской 6-й армии, взаимодействующей с Балтийским флотом, понадобится на захват стран Балтии от двух до четырех суток», — пишет польский генерал.

Уже после захвата Прибалтики боевые действия переместятся в южную часть Балтийского моря в направлении побережья Польши. Также генерал призывает не переоценивать роль Сувалкского коридора на границе Польши и Литвы — он имеет лишь тактическое значение, сообщает REGNUM.

http://www.segodnia.ru/news/238922 – цинк

На деле, поляк озвучивает достаточно очевидные вещи, которые периодически обыгрываются на различных военных играх моделирующих военный конфликт НАТО и РФ на территории Прибалтики, Польши, Белоруссии и Калининградской области.

Более того, тема обыгрывается даже в коммерческих варгеймах, вроде Next War: Poland https://colonelcassad.livejournal.com/5189896.html Ключевая проблема это именно Сувалкский коридор между Калининградом и Белоруссией (хотя польский генерал пытается приуменьшать его значимость), борьба за который в случае интенсивного неядерного конфликта, является ключом к достижению успеха в вопросах блокады Калининграда и Прибалтики. В существенной части военных игр на тему, сторона синих проигрывала при разных сценариях (в частности, на серии штабных игр на авиабазе Рамштайн несколько лет назад).

Из недавних умствований на тему:

В городе Калининград проживает почти 500 000 жителей. Это столица Калининградской области, наиболее вестернизированной и либеральной части России, являющейся эксклавом, не имеющим связи с остальной частью страны. Русские, которые там живут, как известно, работают в Польше, где заработная плата намного выше, чем у них на родине. Многие из них раньше делали покупки и на польских рынках, так как многие товары для них просто недоступны в России. Однако, помимо этого дружественного обмена работой, капиталом и товарами, в Калининградской области находится почти 50 000 российских военнослужащих и несколько пусковых установок баллистических ракет малой дальности (SRBM) «Искандер», которые способны наносить тактические ядерные удары по силам НАТО, расположенным в Восточная Германия, Польша и Чехия. Есть рост опасений по поводу предполагаемого наличия ядерного оружия, накопленного в Калининградской области.

Войска Западного военного округа в Калининграде

50 000 военнослужащих Вооруженных сил России, дислоцированных в области, разделены на три отдельные части. Это важный вопрос для связи НАТО со странами Балтии через Сувалкский коридор . Однако это проблема и для самих россиян. В случае обычного конфликта в странах Балтии и 7-й гвардейский отдельный мотострелковый полк, и 79-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада, вероятно, двинутся в сторону Литвы, оставив 336-ю бригаду морской пехоты для защиты региона. В противном случае 11-й армейский корпус был бы вынужден рассредоточить свои силы вдоль границы для защиты Калининградской области. С другой стороны, снабжение российских войск в Калининграде происходит через Балтийское море. Россияне сильно полагаются на бесперебойную логистическую цепочку от Санкт-Петербурга до Балтийска. Мы еще вернемся к этой теме в статье, но на это стоит обратить внимание.



Российские С-400 дислоцированы под Гвардейском. / Карты Гугл

Ключевым моментом здесь является наличие российских систем С-400, находящихся в ведении 22-го зенитно-ракетного полка. Их диапазон охватывает большую часть польского воздушного пространства, активно угрожая любой авиационной поддержке НАТО в этом регионе. Польские ВВС работают над решением против систем A2 / AD, но для его внедрения потребуется время.

Польские наступательные силы

В случае конфликта местные польские силы, которые могут угрожать

Калининграду, включают:

-> 16-я Поморская механизированная дивизия

>>> 9-я танковая кавалерийская бригада Бранево, Мазуры

>>> 15-я механизированная бригада Гижицко / Ожиш, Мазуры

>>> 20-я механизированная бригада Бартошице, Мазуры

>>> 11-й артиллерийский полк Венгожево, Мазуры

>>> 15-я Противотанковая бригада – Авиационный ракетный полк Эльблонг, Мазуры

-> 25-я воздушная кавалерийская бригада Томашув-Мазовецкий, Мазовецкое воеводство

-> 6-я воздушно-десантная бригада

>>> 6-й воздушно-десантный батальон Краков, Малая Польша

>>> 16-й воздушно-десантный батальон Краков, Малая Польша

>>> 18-й воздушно-десантный батальон Бельск Бяла, Силезия

-> Компонент Сил специальных операций

>>> Войсковая часть ГРОМ Варшава, Мазовецкое воеводство

>>> Военная часть коммандос Люблинец, Силезия

>>> Военная часть Форомоза Гдыня, Померания

>>> Военная часть АГАТ Ополе, Силезия

>>> Военная часть НИЛ Краков, Малая Польша

-> Объединенная механизированная Дивизия (наиболее ценные и боеспособные части)

>>> 1-я бронетанковая бригада Весола, Мазовецкое воеводство

>>> 17-я механизированная бригада Мендзыжеч, Любуш

>>> 12-я механизированная бригада Щецин, Западная Померания

>>> 21-я Подгаланская стрелковая механизированная бригада Жешув, Подкарпатье

>> >23-й артиллерийский полк Болеславец, Нижняя Силезия

>>> 4-й ракетный зенитный полк Червинск, Любуш

Сбор польских войск в этом сценарии оптимистичен, но возможен. Компонент Объединенной механизированной дивизии будет состоять из новейших и лучше всего оснащенных подразделений, подходящих для быстрого удара. В таких условиях речь идет о силе около 30 000 солдат. Тем не менее, есть очевидные недостатки. 16-я механизированная бригада оснащена в основном постсоветскими БМП-1 и устаревшими системами. Кроме того, возникает проблема недостаточного парка транспортных самолетов для размещения 6-й воздушно-десантной бригады.

Самыми сильными и надежными силами будут 1-я бронетанковая бригада, состоящая из Leopard 2A5 и нового Leopard 2PL , 17-я механизированная бригада, полностью оснащенная БМП Wolverine , и компонент SOF, состоящий из двух подразделений, способных выполнять десантные операции и совершать набеги (GROM и Formoza ) с добавлением польских коммандос, специализирующихся на диверсиях в тылу врага. Положительным фактором является то, что у 1-й бронетанковой бригады будет больше танков, чем у запланированных 30-90 Т-72Б3 11-го танкового полка и оставшихся Т-72Б1, размещенных в Калининграде.

Четыре основные цели

В этом сценарии атакующий должен выполнить четыре основные цели:

1. Нейтрализовать пусковые установки SRBM и возможности России использовать ядерное оружие в ограниченной ядерной войне.

2. Нанести ущерб инфраструктуре порта Балтийск и присутствующим там кораблям Балтийского флота, чтобы предотвратить любые ответные действия.

3. Уничтожить находящиеся в регионе системы А2 / ПВО С-400.

4. Ликвидация российских войск в Калининграде для обеспечения безопасности в странах Балтии и Сувалкском коридоре.

Здесь важны скорость и неожиданность. Позиция польских вооруженных сил для начала непростая. Силы, сосредоточенные на границе с Россией, должны пересечь густо лесистую местность с озерами. Дислокация российских вооруженных сил была бы на пользу Польше, если бы 79-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада оставалась в Гусеве. Тем не менее, перемещение российской артиллерии и сосредоточенный обстрел могли эффективно затормозить поляков еще до того, как они пересекут границу.

Нейтрализация Искандеров

Включение небольших групп SOF для проведения S&D миссий имеет важное значение для устранения способности России наносить ядерные и ракетные удары по польским войскам.

Пусковые установки SRBM представляют непосредственную угрозу для сил НАТО и соседних государств. Учитывая предполагаемое присутствие ядерных боеголовок, размещенных в Калининграде, незамедлительная операция по уничтожению российских пусковых мощностей имеет важное значение. В этом случае использование польских SOF кажется необходимым вариантом. Команды «Охотника на Искандера», аналогичные тем, которые использовались для охоты на иракские пусковые установки «Скад» во время войны в Персидском заливе, будут проникать в объекты и вызывать высокоточные артиллерийские или ракетные удары по позициям «Искандеров ».

Второй метод – это упреждающий ракетный удар по базам и хранилищам, которые могут содержать «Искандеры» и ракеты, в том числе хранилище калининградских ядерных арсеналов.

Блокировка Балтийска

Помимо порта в Кронштадте, Балтийск играет ключевую роль для Балтийского флота. Если он будет поврежден, он потеряет все свое значение, и русские будут вынуждены изо всех сил пытаться снабжать свой 11-й армейский корпус.

Польша оснащена батареями противокорабельных ракет NSM с дальностью атаки 400 км. Кроме того, обычная артиллерия в виде 155-мм самоходных гаубиц имеет дальность поражения достаточную для обстрела Балтийска. В этом случае Балтийский флот России может быть ликвидирован в долгосрочной перспективе . Не имея возможности выйти из Балтийска, уязвимого для артиллерийского огня, портовая инфраструктура и корабли выйдут из строя. Кроме того, Эстония также является пользователем ракет NSM, которые охватывают восточную часть Балтийского моря своей дальностью. Это означает полную блокаду морских путей снабжения Калининграда, вынуждая русских провести широкомасштабное наступление, чтобы прорваться к 11-му армейскому корпусу.

Уничтожение A2 / AD

Чтобы парализовать российскую сеть ПВО, необходим быстрый удар. С-400 можно вывести из строя так же, как и «Искандерс», однако близость к польским войскам позволяет наносить прямой удар с применением самоходных систем залпового огня WR-40 Langusta, способных поражать цели на больших дистанциях. . Уничтожение российских A2 / AD открывает возможности для воздушных атак против сил, застрявших в Калининградском котле, уничтожая тяжелую технику и нанося вред оборонительным возможностям мобильных моторизованных частей. Оптимальным было бы использование БПЛА для определения целей для артиллерийских ударов.

Ликвидация Калининградского кармана

Только быстрое уничтожение оставшихся российских сил может решить судьбу калининградского котла.

Последний шаг к решающей победе в регионе и достижению стратегических целей – уничтожение оставшихся российских силовых элементов. Устранение очага значительных сил противника позволяет защитить страны Балтии и значительно усиливает оборонительные свойства восточного фланга НАТО. Удаление очага вражеских сил в пределах собственных линий НАТО потребовало бы меньших сил для защиты линии фронта, при этом порт Гданьск и Гданьский залив были защищены от врага. Батареи противокорабельных ракет «Бал» и «Бастион» под Калининградом будут выведены из строя, что откроет район для военно-морских операций и обезопасит Центральную Балтику для кораблей НАТО.

Другие варианты

Любой другой план создания линии обороны вдоль Сувалкского показывает, что в случае войны с применением обычных вооружений силы США будут быстро разбиты. В прошлом году военное училище морской пехоты провело военную игру, в которой польские войска защищали линию Сувалки. В первые часы конфликта поляки были разбиты, потеряв большую часть своих сил. Варгеймы RAND показали, что в случае глобального конфликта войска США проиграют битву в странах Балтии. Даже генерал Бен Ходжес был напуган тем, насколько легко американские войска были ликвидированы в регионе в течение 48 часов.

В этом случае НАТО не будет просто защитником, а будет вынуждено нанести превентивный удар, чтобы изгнать русских из территориального эксклава . Произойдет ли ситуация с котлом, в зависимости от действий сухопутных войск, любая операция для этого должна быть выполнена быстро, жестко и без потери элемента внезапности. Силы НАТО в странах Балтии должны будут отложить наступление России на Калининград на максимально возможное время. Напротив, российские войска должны быть способны быстро войти в страны Балтии. Согласно К. Харрису и Ф. В. Кагану в своей статье « Военная позиция России: боевой порядок сухопутных войск»., дислокация российских механизированных частей вдоль латвийской и эстонской границы предполагает готовность к ограниченному гибридному конфликту, а не к полномасштабной войне.

Вывод

Стоит ли идти на риск, зависит от других факторов, но любые действия, ослабляющие российские вооруженные силы в первые дни любого конфликта, могут иметь решающее значение для будущего войны в Центральной Европе . После выполнения указанных выше задач следует начать медленное и планомерное отступление к линии реки Висла, чтобы сократить пути снабжения и собрать войска на местности, подходящей для обороняющегося. Мы должны помнить, что обширные равнины Польши идеально подходят для ведения танковых операций. Линия фронта наверняка будет проведена на основных реках от Буга до Эльбы.

Сегодня полномасштабная война – это маловероятный сценарий. Стратегия Герасимова в Российской Федерации направлена ​​на расширение влияния Кремля посредством ограниченных прокси-войн при поддержке армейских компонентов. Добавляя финансовое положение России, исключающее возможность длительного участия в конфликте, можно с уверенностью заявить, что эта угроза глобальной ядерной войны, к счастью, не является вопросом обозримого будущего.

https://www.overtdefense.com/2021/01/22/kaliningrad-gambit-nato-preemptive-strike-scenario/ – цинк



Еще один сценарный вариант 2018-го года.

При желании, можно найти и другие сценарии на эту тему.

Разумеется, все разговоры о том, что Россия планирует инициировать подобный конфликт, служат прикрытием для наращивание группировки США и НАТО в Прибалтике и Польше. Для этих же целей используют и неудачи "синих" на военных играх, как аргумент в пользу тезиса о "недостаточности сил НАТО перед лицом военной угрозы". И как не трудно заметить, постоянно муссируется тезис о "превентивном ударе", в ответ на "российскую угрозу", что может послужить достаточным предлогом для оправдания агрессии, в случае, если будет уверенность, что конфликт не перейдет в ядерную фазу.

Пока такой уверенности нет, вероятность прямого конфликта остается маловероятной.

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