“Собчак лает, катафалк идет”, “Много смешных шуток про Барак и Обаму”. Собчак назначила встречу Гордону

08.03.2021, 10:48, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram опубликовала пародию на интервью украинского журналиста, основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона.

“Жду Дмитрия Гордона на вью! Много смешных шуток про Барак и Обаму”, – написала она.

В ролике “В гостях у Собчак”, стилизованном под программу “В гостях у Дмитрия Гордона”, телеведущая взяла интервью сама у себя.

Собчак-ведущая: Ксения, в прошлом году на своем канале вы устроили прожарку Владимиру Соловьеву. Это так?

Собчак-гостья: Прожарила без масла, потому что он и так жирный.

Собчак-ведущая: И сделали вы это под песню “Монеточки”.

Собчак-гостья: Монеточка что? Рубль бережет!

Собчак-ведущая: И получили фидбэк?

Собчак-гостья: Нет, Соловьев ответ.

Следующие диалоги состоялись в том же стиле.

Собчак-ведущая: Насчет манифеста, который написал ваш муж.

Собчак-гостья: Муж объелся не яблок. Чего? Мне кажется, надо прервать молчание.

Собчак-гостья: Я вообще не привыкла рвать золото. Ну, потому что молчание – золото. Вы поняли шутку?

Собчак-ведущая: А вы теперь всегда так будете отвечать?

Собчак-гостья: Жди ответа, как Соловьев лета. Собчак лает, катафалк идет. Боня с вышки – чипированию легче. Хорошо все то, что через WI-FI качается. Хорошо смеется тот, кто смеется за клеткой. Это жесткая шутка про Навального была. Вы поняли шутку?

В финале ролика Собчак-ведущая ушла, а Собчак-гостья обратилась к Гордону.

“Ну а вас, Дмитрий Гордон, я жду на канале “Осторожно, Собчак!”. Приходите, вместе веселее!” – заявила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

22 декабря на YouTube-канале основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона состоялась премьера интервью с российским бизнесменом, бывшим совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. За четыре дня его посмотрели почти 2,5 млн человек, текстовую версию интервью прочли почти 350 тыс. пользователей. Еще беседа Гордона с Ходорковским стала причиной появления сотен мемов и фотожаб.

Все из-за этого диалога:

Дмитрий Гордон: В каких условиях вы сидели?

Михаил Ходорковский: Барак.

Дмитрий Гордон: Обама…

Михаил Ходорковский (после паузы): Ну типа…

—