“Собчак лает, катафалк идет”, “Много смешных шуток про Барак и Обаму”. Собчак назначила встречу Гордону
08.03.2021, 10:48,
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Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram опубликовала пародию на интервью украинского журналиста, основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона.
“Жду Дмитрия Гордона на вью! Много смешных шуток про Барак и Обаму”, – написала она.
В ролике “В гостях у Собчак”, стилизованном под программу “В гостях у Дмитрия Гордона”, телеведущая взяла интервью сама у себя.
Собчак-ведущая: Ксения, в прошлом году на своем канале вы устроили прожарку Владимиру Соловьеву. Это так?
Собчак-гостья: Прожарила без масла, потому что он и так жирный.
Собчак-ведущая: И сделали вы это под песню “Монеточки”.
Собчак-гостья: Монеточка что? Рубль бережет!
Собчак-ведущая: И получили фидбэк?
Собчак-гостья: Нет, Соловьев ответ.
Следующие диалоги состоялись в том же стиле.
Собчак-ведущая: Насчет манифеста, который написал ваш муж.
Собчак-гостья: Муж объелся не яблок. Чего? Мне кажется, надо прервать молчание.
Собчак-гостья: Я вообще не привыкла рвать золото. Ну, потому что молчание – золото. Вы поняли шутку?
Собчак-ведущая: А вы теперь всегда так будете отвечать?
Собчак-гостья: Жди ответа, как Соловьев лета. Собчак лает, катафалк идет. Боня с вышки – чипированию легче. Хорошо все то, что через WI-FI качается. Хорошо смеется тот, кто смеется за клеткой. Это жесткая шутка про Навального была. Вы поняли шутку?
В финале ролика Собчак-ведущая ушла, а Собчак-гостья обратилась к Гордону.
“Ну а вас, Дмитрий Гордон, я жду на канале “Осторожно, Собчак!”. Приходите, вместе веселее!” – заявила она.
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22 декабря на YouTube-канале основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона состоялась премьера интервью с российским бизнесменом, бывшим совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. За четыре дня его посмотрели почти 2,5 млн человек, текстовую версию интервью прочли почти 350 тыс. пользователей. Еще беседа Гордона с Ходорковским стала причиной появления сотен мемов и фотожаб.
Все из-за этого диалога:
Дмитрий Гордон: В каких условиях вы сидели?
Михаил Ходорковский: Барак.
Дмитрий Гордон: Обама…
Михаил Ходорковский (после паузы): Ну типа…
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