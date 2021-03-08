Спасатели предупредили о подъеме воды в реках на западе Украины

08.03.2021, 10:48, Новости дня

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В Украине на западе страны сохраняется угроза подтоплений, в реках поднимается уровень воды. Об этом рассказали в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 8 марта.

По информации спасателей, на реке Свиж возле села Букачевцы (приток Днестра в Ивано-Франковской области) вода может подняться на 0,1–0,6 м. Возможно затопление поймы и отдельных хозяйственных объектов.

На реках бассейна Припяти 8–9 марта ожидается подъем воды на 0,2–0,7 м с последующим затоплением пойменных территорий. Возможно затопление приусадебных участков и сельскохозяйственных угодий в приречных населенных пунктах Волынской области, предупредили в ГСЧС.

Возле села Литовиж на реке Западный Буг ожидается подъем воды на 0,2–0,7 м. Прогнозируется затопление заводей и сельхозугодий в Волынской области на Западном Буге и его отдельных притоках на 0,1–0,4 м. На реке Солокия возле Червонограда (Львовская область) возможно затопление хозяйственных угодий и отдельных зданий.

На всех указанных объектах спасатели объявили “желтый” уровень опасности.

Синоптики прогнозируют 8 марта по всей Украине мокрый снег и гололед на дорогах. Ветер западный и северо-западный, 7–12 м/с, ночью в северо-восточных областях, днем в восточной части страны и в Приазовье местами порывы 15–20 м/с. Температура ночью 0…-5 °С, днем -1…+4 °С, в южных областях – до +8 °С.

9 марта синоптики обещают украинцам погоду без осадков.

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