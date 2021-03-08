 

Спасатели предупредили о подъеме воды в реках на западе Украины

08.03.2021, 10:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Украине на западе страны сохраняется угроза подтоплений, в реках поднимается уровень воды. Об этом рассказали в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 8 марта.

По информации спасателей, на реке Свиж возле села Букачевцы (приток Днестра в Ивано-Франковской области) вода может подняться на 0,1–0,6 м. Возможно затопление поймы и отдельных хозяйственных объектов.

На реках бассейна Припяти 8–9 марта ожидается подъем воды на 0,2–0,7 м с последующим затоплением пойменных территорий. Возможно затопление приусадебных участков и сельскохозяйственных угодий в приречных населенных пунктах Волынской области, предупредили в ГСЧС.

Возле села Литовиж на реке Западный Буг ожидается подъем воды на 0,2–0,7 м. Прогнозируется затопление заводей и сельхозугодий в Волынской области на Западном Буге и его отдельных притоках на 0,1–0,4 м. На реке Солокия возле Червонограда (Львовская область) возможно затопление хозяйственных угодий и отдельных зданий.

На всех указанных объектах спасатели объявили “желтый” уровень опасности.

Синоптики прогнозируют 8 марта по всей Украине мокрый снег и гололед на дорогах. Ветер западный и северо-западный, 7–12 м/с, ночью в северо-восточных областях, днем в восточной части страны и в Приазовье местами порывы 15–20 м/с. Температура ночью 0…-5 °С, днем -1…+4 °С, в южных областях – до +8 °С.

9 марта синоптики обещают украинцам погоду без осадков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / Британский телеканал создал фейковое рождественское поздравление от имени королевы Великобритании, заставив ее говорить не по протоколу

27.12 / На востоке Турции произошло землетрясение

06.08 / Ефремов «с трудом» узнал себя на видео с места ДТП

03.01 / «Убийственный год» – в 2020-м США поставили исторический рекорд случаям насильственной смерти

17.02 / Euronews – военные вывели на улицы Мьянмы танки и бронетехнику для подавления протестов

01.07 / Сенатор Менендес предложил ввести новые санкции против российских властей

09.12 / Строительство завода Tesla в Германии приостановили из-за спящих змей

31.07 / Нефть подорожала после падения в четверг

02.03 / “Те, у кого нет трех рук, кнопкодавить не смогут” – Рада начала использовать сенсорную кнопку

21.07 / Хабаровские общественники приветствовали назначение Дегтярева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска