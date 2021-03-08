 

Чемпионом Шотландии по футболу впервые после банкротства и понижения в классе стал “Рейджерс”

08.03.2021, 10:48, Новости дня
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7 марта футбольный клуб “Рейнджерс” из Глазго стал чемпионом Шотландии после 10-летнего перерыва, связанного с банкротством и понижением в один из нижних дивизионов. Об этом проинформировал сайт шотландской Премьер-лиги (ШПЛ).

В воскресенье “Рейнджерс” выиграл у “Сент-Миррена” со счетом 3:0 и за шесть туров до завершения турнира стал его победителем. Команда из Глазго на 20 очков опережает “Селтик”, который в последнем туре не смог обыграть “Данди Юнайтед” (0:0).

“Рейнджерс”, который тренирует Стивен Джеррард, не проиграл ни одного матча ШПЛ в нынешнем сезоне: команда выиграла 28 раз и сыграла вничью четырежды.

В 2012 году из-за огромных долгов на тот момент 54-кратный чемпион Шотландии “Рейнджерс” был признан банкротом и отправлен во Вторую лигу (четвертый дивизион Шотландии). В ШПЛ команда вернулась в сезоне 2016/2017.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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