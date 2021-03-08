“Учись! Вот шутка так шутка! А вы, с вашим Comedy! Сказать нечего?”.Фадеев наехал на Харламова после новых шуток Гордона
08.03.2021, 10:48,
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Российский шоумен, резидент Comedy Club Гарик Харламов разместил в Instagram эпизод интервью украинского журналиста, основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона белорусскому YouTube-каналу “Страна для жизни” и ведущему Евгению Соленкову.
“Тройной удар мастера!!!” – написал он.
Соленков: Я наблюдал за вашей работой давно, слежу за вами
Гордон: Я знал, что за мной кто-то следит
Соленков: Нужен ваш совет
Дмитрий Гордон: Совет да любовь
Соленков: Не будем вас задерживать
Гордон: И за это вам спасибо. А то вон, видите, в Беларуси как задерживают
На пост Харламова отреагировал продюсер Максим Фадеев.
“Учись! Вот шутка так шутка! Вот он, царь шуток! А вы, с вашим Comedy!? Молчишь? Сказать нечего?” – написал Фадеев.
Шутки Дмитрия Гордона спародировала российская телеведущая Ксения Собчак и пригласила его на интервью.
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