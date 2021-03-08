“Учись! Вот шутка так шутка! А вы, с вашим Comedy! Сказать нечего?”.Фадеев наехал на Харламова после новых шуток Гордона

08.03.2021, 10:48, Новости дня

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Российский шоумен, резидент Comedy Club Гарик Харламов разместил в Instagram эпизод интервью украинского журналиста, основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона белорусскому YouTube-каналу “Страна для жизни” и ведущему Евгению Соленкову.

“Тройной удар мастера!!!” – написал он.

Соленков: Я наблюдал за вашей работой давно, слежу за вами

Гордон: Я знал, что за мной кто-то следит

Соленков: Нужен ваш совет

Дмитрий Гордон: Совет да любовь

Соленков: Не будем вас задерживать

Гордон: И за это вам спасибо. А то вон, видите, в Беларуси как задерживают

На пост Харламова отреагировал продюсер Максим Фадеев.

“Учись! Вот шутка так шутка! Вот он, царь шуток! А вы, с вашим Comedy!? Молчишь? Сказать нечего?” – написал Фадеев.

Шутки Дмитрия Гордона спародировала российская телеведущая Ксения Собчак и пригласила его на интервью.

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