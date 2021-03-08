Беларусь собирается к концу марта производить российскую вакцину от COVID-19 “Спутник V”

08.03.2021, 10:48, Новости дня

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В Беларуси собираются производить российскую вакцину от COVID-19 “Спутник V” с конца марта. Такие планы озвучил заместитель министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Чередниченко в интервью государственному белорусскому телеканалу ONT 7 марта.

“С 30-31 марта мы уже будем производить вакцину. Планируется производство 500 тыс. доз ежемесячно. Для нас главное – насытить наш рынок, так как первостепенная задача – вакцинация граждан Беларуси. Когда появится возможность, и она предусмотрена договором, тогда можно будет экспортировать вакцину”, – заявил он.

Чередниченко уверен в высокой эффективности и минимальным количеством побочных эффектов от прививок препаратом “Спутник V”. По его словам, 26 февраля в стране выпустили 15 тыс. ампул первой, валидационной партии российской вакцины. Они были разлиты на площадках фармацевтического предприятия “Белмедпрепараты”.

Сейчас эта партия проходит экспертизу в российском институте имени Гамалеи на устойчивость и эффективность, сообщил замминистра.

“Мы сейчас работаем с вакциной “Спутник V”, с Sinopharm – китайской вакциной, но не забываем и о других производителях, переговоры ведутся. Мы открыты для всех. И как профессионалы доверяем только доказательной медицине. Поэтому та вакцина, которая у нас имеется, это вакцина с доказанной высокой эффективностью и с малым количеством побочных эффектов”, – подчеркнул Чередниченко.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Евросоюзе вакцина “Спутник V” не одобрена. В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом, его также одобрили, по данным производителя, в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и ряде других стран.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе 17 февраля выразила удивление тем, что Россия предлагает другим странам “Спутник V”, не вакцинировав собственное население. Еврокомиссия в начале марта заявила, что не ведет переговоры о покупке вакцины “Спутник V”, несмотря на то, что регуляторный орган ЕС начал рассматривать ее для возможного одобрения.

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