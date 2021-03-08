Володин обвинил Facebook в нарушении прав и свобод граждан

08.03.2021, 10:46, Разное

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Это уже не первый подобный шаг со стороны Facebook, напомнил Володин. Так уже поступали другие популярные соцсети – Twitter и Instagram, сказал спикер.

Крупные интернет-платформы нарушают национальное законодательство, указал председатель Госдумы. “Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», – подчеркнул Володин.

Он напомнил, что многие государства принимают меры в отношении глобальных IT-компаний, вплоть до серьезных мер ответственности. Проблему необходимо обсуждать в международных форматах, считает спикер.

“Речь может идти о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета», — пояснил Володин.

По его словам, данная тема будет приоритетной в повестке ближайших встреч на международном уровне. “В рамках которых мы обменяемся предложениями по решению данной проблемы с коллегами из других стран», — резюмировал председатель Госдумы.

Ранее Facebook заблокировал публикации ТАСС, РБК и газеты “Взгляд”. Редакции направили в администрацию соцсети запросы. Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к материалам.