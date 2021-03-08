Ученые назвали целебные свойства грибов кордицепс

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08.03.2021, 10:44, Разное
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Ученые перечислили полезные свойства нескольких видов паразитических грибов кордицепс. Благодаря своим целебным свойствам спрос на эти грибы резко вырос, но из-за сложности их выращивания возник дефицит, а также повысилась их стоимость.
К основным видам гриба кордицепса относятся: C. sinensis, C. militaris, C. cicadae и C. sobolifera. На Тайване их выращивают внутри личинок гусениц, поэтому их сравнивают с паразитами. В основном эти грибы используют в традиционной китайской медицине, популярной в азиатских странах.

Так, гриб кордицепс C. cicadae является эффективным противосудорожным средством, его применяют в целях лечения малярии, а также аритмии. В C. sinensis содержится соединение H1-A, без которого может развиться болезнь Бергера или иммуноглобиновая А-нефропатия. Также данное соединение в чистом виде используется при лечении красной волчанки.

В C. militaris исследователи обнаружили 10 чистых соединений, подавляющих рост определенных типов раковых клеток. Например, они оказывали влияние на свободный радикал оксида азота, интерлейкин-12 и факторы некроза опухоли альфа. Гриб кордицепс C. sobolifera в виде порошка обладает свойством подавления гибели клеток почечных каналов и защищает от потери нефронов.

Источник: glas.ru



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