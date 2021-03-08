 

Ученые открыли странный способ снизить артериальное давление

08.03.2021, 10:44, Разное
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Британские исследователи описали необычный метод, позволяющий снизить артериальное давление. Для этого человеку необходимо находиться в теплом помещении.
Обнаружить связь между температурой в помещении и уровнем давления удалось сотрудникам Университета колледжа Лондона. В их исследовании приняли участие 4700 респондентов. У каждого человека измерили давление, а потом температуру в их доме.

Оказалось, что у владельцев прохладных домов показатели артериального давления составляли 126/74 миллиметра ртутного столба. По мере повышения температуры в доме наблюдалось снижение уровня артериального давления до 121/70 миллиметра ртутного столба.

Стоит отметить, что ранее Александр Мясников опроверг миф, согласно которому гипертоникам не стоит посещать баню. Если повышение нормального показателя давления не является критичным, то они могут позволить себе ходить в баню.

Источник: profile.ru



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