Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли пол своего будущего ребенка

08.03.2021, 10:12, Разное

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То, чего мировые СМИ, поклонники королевской семьи, да и сама королевская семья Великобритании, ждали последний месяц, случилось: на телеканале CBS вышло первое интервью принца Гарри и Меган Маркл об их жизни в королевской семье и причинах отъезда в Америку, которое они дали телеведущей Опре Уинфри. Как и было обещано, в этой беседе не было запретных тем – герцог и герцогиня Сассекская рассказали много довольно шокирующих вещей, и мы подробно о них напишем в ближайшее время. Пока же раскроем только один момент – пара рассекретила пол своего будущего ребенка. Оказалось, Гарри и Меган ждут дочку и появится она на свет летом.

Родить сначала мальчика, потом девочку – о чем еще можно мечтать? Я почувствовал большую благодарность, когда об этом узнал. Иметь одного ребенка или двух – все замечательно, но иметь и мальчика, и девочку… Теперь у нас будет своя большая семья, нас станет четверо, – отметил Гарри.

После этого Опра спросила, планируют ли они и дальше расширять свою семью, на что Гарри кратко ответил: “Двоих достаточно”. Напомним, в июле 2019 года герцог Сассекский говорил то же самое. В интервью с известным британским приматологом и антропологом Джейн Гудолл, которое было опубликовано в номере британского Vogue, подготовленном Меган, Гарри отметил:

Максимум двое! Люди считают, что весь мир принадлежит только им. Однако я всегда думал о том, что мы здесь всего лишь гости. И, конечно же, мы должны позаботиться о том, чтобы оставить что-то хорошее на этой планете для следующего поколения. Каждому из нас важно это помнить.

По словам Джейн Гудолл, если общество откажется рожать много детей, ему удастся избавиться примерно от 58,6 тонн углекислого газа (CO₂) в год. Гарри также тогда обмолвился о семье брата Уильяма, отметив, что у них разные взгляды на отцовство.