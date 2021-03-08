 

В Смоленске на Масленицу сожгли чучело Навального

08.03.2021, 10:11, Разное
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Торжественная церемония проводов зимы завершилась в Лопатинском саду в Смоленске. Праздник Масленицы, помимо народных гуляний, весёлых игр и выступлений музыкальных и хореографических коллективов, ознаменовался сожжением чучела оппозиционера Алексея Навального, любезно предоставленного региональным отделением «Единой России».

Ведущий праздника пояснил, что провожая зиму, на Руси издревле было принять сжигать злых духов, как правило, приходивших на эти земли с Запада. Далее он напомнил, что Навальный прилетел на Русь на стальной крылатой птице, чтобы затеять в стране смуту и свергнуть царя. Он постоянно посылал скоморохов по всем весям и клеветал на самодержца. К счастью, самозванца вовремя поймали и посадили в темницу.

После того как чучело окончательно переплавилось на угли, всем собравшимся были выданы буклеты «Единой России», а школьникам дневники, ручки и тетради с партийной символикой. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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