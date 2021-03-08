 

Первый блок БелАЭС запустили после плановой остановки

08.03.2021, 10:06, Новости дня
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Первый блок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) вновь подключили к сети после плановой остановки, сообщила пресс-служба министерства энергетики страны.

«После выполнения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации, 8 марта в 2.14 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет повышение уровня мощности реакторной установки», – цитирует сообщение белорусского ведомства РИА «Новости».

На первом блоке планируется в соответствии с программой эксплуатации продолжить испытания систем и оборудования, а также регламентные работы. Из 394 запланированных испытаний этого этапа успешно пройдены 259, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что на втором энергоблоке БелАЭС началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок.

Россия завершила строительство важнейшего для энергетики Восточной Европы проекта – Белорусской атомной электростанции, которая меняет энергетическую карту Европы. Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Первый энергоблок планируется сдать в промышленную эксплуатацию в апреле – мае.



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