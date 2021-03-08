 

Володин отреагировал на решение Facebook о блокировке новостей ряда российских СМИ

08.03.2021, 10:06, Новости дня
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Российские парламентарии намерены предлагать законодательные решения, которые позволят не допускать блокировки публикаций российских СМИ, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о блокировке Facebook публикации газеты ВЗГЛЯД и ряда других изданий.

«Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», – сказал Володин, передает РИА «Новости».

«Решение компании Facebook нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации. Со стороны Facebook подобное происходит не впервые, ранее так же поступали Instagram и Twitter», – продолжил он.

Спикер Госдумы назвал ситуацию неприемлемой и нарушающей российское законодательство.

Володин добавил, что на данный момент во многих странах мира, включая Италию, Австралию, Индию, занимаются созданием собственных решений по борьбе «с беспределом глобальных IT-компаний».

Этот вопрос необходимо обсуждать в международных форматах, сказал председатель Госдумы. Речь может идти «о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета».

«Эта тема станет приоритетной в повестке ближайших международных встреч, в рамках которых мы обменяемся предложениями по решению данной проблемы с коллегами из других стран», – сказал он.

Напомним, в Facebook заблокировали новость, опубликованную в том числе газетой ВЗГЛЯД, РИА «Новости» и Sputnik. В материалах, написанных на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета, сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной». StopFake получает финансовую поддержку из США. Роскомнадзор потребовал от американской соцсети восстановить доступ к новостям российских изданий.



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