Guardian – только при явном согласии — Трамп запретил республиканцам использовать его имя при сборе пожертвований

08.03.2021, 10:04, Новости дня

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Бывший президент США Дональд Трамп запретил Национальному комитету Республиканской партии, а также прочим партийным органам использовать его имя в ходе сбора пожертвований на политические цели, пишет The Guardian. Как отмечает газета, экс-лидера разозлило, что ряд парторганизаций пользовались его образом для сбора средств на нужды республиканцев, поддержавших его импичмент.



Reuters

Дональд Трамп попросил Национальный комитет Республиканской партии и другие партийные органы прекратить использовать его имя и образ в ходе сбора пожертвований на политические цели, пишет The Guardian.

«Президент Трамп по-прежнему остаётся приверженцем Республиканской партии и выступает за избрание консерваторов, которые являются сторонниками политики «Америка превыше всего», — сообщил Politico со ссылкой на свои источники. — Однако это не даёт никому — ни друзьям, ни противникам — права пользоваться его образом без явно выраженного согласия».

Ранее СМИ сообщали, что Трампа разгневали в том числе такие организации, как Национальный комитет Республиканской партии в конгрессе и Национальный комитет Республиканской партии в сенате, которые использовали его имя в рамках кампаний по сбору средств для республиканцев, поддержавших импичмент экс-президента.

Бывший президент, если верить Politico, был «взбешён и оскорблён» притом, что умилостивить его не удалось даже лидеру республиканского меньшинства в палате представителей Кевину Маккарти, который в январе ездил к Трампу на поклон во Флориду.

Между тем, третья по старшинству республиканка в палате представителей Лиз Чейни стала одним из 10 членов партии, которые поддержали второй импичмент Трампа за то, что он якобы подстрекал американцев к беспорядкам у здания Капитолия 6 января. При этом Чейни столкнулась с серьёзными протестами, инициированными рядом республиканцев, а в ходе новой предвыборной гонки её ждёт непростая борьба с кандидатами справа. Другие сторонники импичмента в среде республиканцев оказались приблизительно в такой же ситуации.

Тем не менее, 74-летний Трамп сумел пережить и второй импичмент, что даёт ему право снова баллотироваться на президентский пост. Несмотря на то, что бывший американский лидер продолжает безосновательно утверждать, что он потерпел поражение на выборах исключительно из-за массовых фальсификаций, а его судебные иски на этот счёт не привели ни к каким результатам, Трамп намекнул, что подумывает взять реванш в 2024 году. При этом результаты партийных опросов свидетельствуют о том, что в среде республиканцев экс-президент остаётся явным фаворитом.

Его собственная кампания по сбору пожертвований, центральной темой которой является борьба с «большой ложью» о фальсификациях на выборах, оказалась весьма прибыльной, принеся не менее $175 млн. Кроме того, на конференции консервативных политических действий, которая состоялась на прошлой неделе, Трамп призвал своих сторонников, вносить средства на счёт исключительно его собственного комитета политических действий под названием «Спаси Америку». По данным ряда опросов, 55% республиканцев хотят, чтобы Трамп стал следующим кандидатом в президенты США.

При этом, как отмечает Politico, «в частном порядке члены избирательных кампаний Республиканской партии утверждают, что им никак нельзя обойтись без имени Трампа, поскольку его политика крайне популярна среди его электората». «Если Трамп действительно хочет вернуть конгресс, то, по их словам, ему следует проявить большую щедрость. Его команда, однако, считает иначе», — пишет издание.