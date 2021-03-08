FAZ о плане Берлина убрать слово «раса» из конституции — пресечь попытку на корню

08.03.2021, 10:04, Новости дня

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Правящая коалиция в Германии планирует убрать из конституции понятие «раса», заменив его дискриминацией «по расистским основаниям», пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. И это вовсе не безобидный и бесплатный урок морали со стороны властей, считает автор статьи Райнхард Мюллер. По его мнению, эту попытку нужно «пресечь на корню», ведь в ней больше расизма, чем в нынешнем основном законе государства.

Правящая коалиция Германии, состоящая из Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии, решила убрать из конституции понятие «раса», пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Автор статьи Райнхард Мюллер считает эту инициативу ненужной, ведь основной закон государства никак нельзя назвать расистским. Этот документ собственно и возник как ответ на период правления национал-социалистов, напоминает он.

«Никого нельзя дискриминировать и никому нельзя предоставлять привилегии на основании пола, происхождения, расы, языка, отечества и места рождения, вероисповедания, религиозных и политических взглядов», — приводит немецкий журналист цитату из конституции. «Сильная фраза. Поймите правильно. Уже сейчас дискриминация «по расистским основаниям», как её хочет вписать в конституцию немецкое правительство, запрещена. Но не подразумевает ли понятие «раса», что есть несколько раз? А даже если и так. Ведь самое важное, чтобы никто не подвергался дискриминации на основании определённых признаков. В конституции также говорится о том, что между людьми есть половые различия — и здесь посыл понятен».

Можно было бы назвать это ненужное изменение конституции бесплатным и безобидным уроком морали, пишет Мюллер. Но, по его мнению, за ним стоит нечто большее, а именно дух «политики идентичности», когда кто-то считает себя абсолютно правым и не считает нужным предъявлять доказательства свои расистским или каким-либо другим обвинениям. «Они хотят отменить принцип «больше никогда» старой конституции. По этому поводу можно сказать только одно: Пресечь на корню!».